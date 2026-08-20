David Medrano destapó la razón por la que la Hormiga es el único futbolista que es representado por la misma agencia que Vinicius del Real Madrid.

Armando González ha cumplido su sueño de emigrar al futbol de Europa tras brillar con Chivas dentro de la Liga MX; sin embargo, el delantero contaba con un factor importante que fue el ser el único futbolista mexicano representado por la agencia Roc Nation Sports.

Dicha empresa es famosa en todo el planeta debido a que tiene a deportistas de diversas disciplinas como futbol, beisbol, futbol americano o basquetbol entre su cartera, en donde del balompié destacan figuras como Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli, Endrick, entre muchos otros.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, explicó la forma en la que dicha agencia puso los ojos en la Hormiga, ya que el papá del futbolista un tiempo se desempeñó como representante, en donde pudo hacerse de contactos que hoy en día fueron claves para que su hijo llegara a Europa.

“Fue la participación de Roc Nation Sport en la negociación de la Hormiga González, ya que ellos hicieron toda la gestión con los griegos. Hormiga es el único mexicano representado por ese grupo y tiene que ver con que hace algunos años el padre del delantero trabajó un tiempo como promotor y tenía contactos con ese grupo y pudo conseguir que se interesaran en representarlos. Roc Nation tiene entre otros a Vinicius y Martinelli”, explicó el comunicador en su columna en el portal Mediotiempo.

¿Cuánto ganará Chivas por la venta de la Hormiga al Olympiacos?

El interés del Olympiacos en el delantero rojiblanco comenzó desde hace varios días, por lo que lanzaron tres ofertas, en donde la última habría sido la única que logró satisfacer las pretensiones del Guadalajara, quien se embolsaría 12 millones de dólares, más bonos, además de mantener el 20 por ciento de la carta del delantero en caso de una futura venta.