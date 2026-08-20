El exdirectivo del Guadalajara no se anduvo con rodeos y lamentó que un goleador de la calidad de Armando González se haya ido del redil.

Con el fichaje de Armando González al Olympiacos, Chivas no solamente vendió a un canterano por una cifra exorbitante, sino que también se trataba de su mejor delantero en muchos años, ya que la Hormiga registró números que son muy pocas veces vistos en el conjunto rojiblanco.

Es por eso que el exDirector Deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que pasarán muchos años para que surja otro delantero como la Hormiga que pueda registrar 25 goles en 44 partidos con la escuadra tapatía, por lo que destacó la calidad que presume el atacante mexicano que emigró a Grecia.

“El goleador es Armando González. No vamos a ver a otro jugador que en 44 partidos con Chivas, haga 25 goles. No lo vamos a volver a ver. Tuvo que pasar el Chicharito, luego de 16 años más para que apareciera Armando González. Ojalá me equivoque y mañana salga otro.

“¿Por qué va al Olympiacos? Porque en caso de un futbolista mexicano y entendiendo la realidad del futbolista mexicano, no sabes si vendrá otra oportunidad. No son jugadores argentinos o brasileños que van a preguntar por ellos no el Olympiacos, sino que llega el Bayern Munich, el Chelsea, Real Madrid“, explicó el exdirectivo rojiblanco en ESPN.

Los números de Armando González en Chivas en Liga MX

¿Cuántos goles hizo en total la Hormiga González con Chivas?

Contabilizando exclusivamente partidos oficiales, el delantero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, Armando González, anotó un total de 29 goles con la camiseta rojiblanca, en donde 27 fueron en Liga MX, uno en Concachampions y uno más en Leagues Cup.