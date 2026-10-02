El juvenil mediocampista del Guadalajara considera al Maguito una leyenda del Rebaño, por lo que soñaba con poder compartir el terreno de juego con él.

Chivas es un equipo que impulsa al talento desde fuerzas básicas, en donde una de las joyas más importantes que ha surgido de la cantera en los últimos años es Santiago Sandoval, quien reveló cuál era su ídolo rojiblanco cuando era niño y con el que le gustaría compartir el terreno de juego.

El más reciente campeonato del Guadalajara fue hace nueve años, por lo que el mediocampista del conjunto tapatío creció viendo a Orbelín Pineda lucirse en la cancha del Estadio Akron con el jersey rojiblanco, por lo que lo considera una leyenda de la institución y con quien le gustaría compartir el terreno de juego.

“Hablando de todo el mundo, Messi. Siempre ha sido mi ídolo, me ha gustado mucho. Me tocó ver al Chivas campeón del 2017 y me gustaba mucho Orbelín Pineda (…) Para mí, es leyenda Orbelín Pineda y me hubiera gustado mucho jugar con él“, declaró hace unas semanas a Telemundo Deportes.

Rafa Márquez podría cumplir el sueño de Santiago Sandoval

Rafael Márquez decidió convocar por primera ocasión a Santiago Sandoval a la Selección Mayor de México, en donde el mediocampista rojiblanco ya comparte el vestidor con Orbelín Pineda, por lo que en esta Fecha FIFA podría cumplir su sueño de jugar a lado del Maguito durante los partidos contra Estados Unidos o Chile.

Hay que recordar que en el duelo contra Perú, Santi Sandoval ingresó de cambio al minuto 78 del juego, ingresando precisamente por Orbelín Pineda, por lo que oficialmente aún no han compartido el terreno de juego los dos futbolistas.

¿Cuándo se jugará el México vs. Estados Unidos?

El tercer partido de esta larga Fecha FIFA de México se disputará este sábado 3 de octubre en la cancha del State Farm Stadium que se encuentra en Glendale, Arizona. El duelo dará comienzo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El legado de Orbelín Pineda en Chivas