El comunicador especialista en mercados de transferencias destapó que dos clubes de España se bajaron del sueño de fichar al cancerbero del Guadalajara.

Después de que se concretara la venta de Armando González rumbo al Olympiacos de Grecia, los rumores en torno al futuro de los futbolistas de Chivas se han incrementado, en donde se confirmó que el portero Raúl Rangel habría sido pretendido por un par de clubes de España, aunque no lanzaron oferta.

Aunque en las horas recientes se ha hablado sobre el supuesto interés del Dinamo de Zagreb, el especialista en mercados de fichajes, César Luis Merlo, destapó que tras la Copa del Mundo, dos clubes españoles demostraron interés en el cancerbero del Guadalajara, aunque se retiraron de la posibilidad de ficharle debido a que no contaban con dinero suficiente para hacer una buena propuesta.

“La verdad, al día 20 de agosto, es difícil vislumbrar porque por ahí llega una oferta de un día para el otro, pero lo veo con más chances de quedarse que de irse.

“Después del muy buen Mundial que hizo, ha llamado la atención a dos clubes españoles, pero no tenían dinero suficiente para siquiera hacer una oferta digna y no terminaron avanzando. El representante les dijo: ‘ni avances, porque estás lejísimos del número’. Lo del Dinamo Zagreb, no pasa de un sondeo y por eso en Chivas están tranquilos”, explicó el comunicador en el canal de YouTube de Futboltuber.

¿Cuánto vale la carta del Tala Rangel?

El portero de Chivas se ha convertido en el mejor cancerbero mexicano de la actualidad y así lo demostró en la Copa del Mundo 2026 en donde solamente fue vencido en el juego contra Inglaterra, incrementando el valor de su carta de forma importante, ya que actualmente su valor oscila los 8 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

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¿Cuáles son los números del Tala Rangel en Chivas?