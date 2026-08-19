El Guadalajara presumía una marca dentro del futbol mexicano, misma que se esfumará con la venta de la Hormiga a Grecia.

Chivas está viviendo unos días de sacudida al proyecto deportivo de este Apertura 2026 debido a la inminente venta de Armando González al Olympiacos de Grecia en este mercado de fichajes, abriendo un hueco que será difícil de cubrir en el plantel encabezado por Gabriel Milito.

Sin embargo, la venta de la Hormiga al futbol europeo no solamente traerá repercusiones deportivas en el Guadalajara, sino también económicas, ya que la escuadra que encabeza Amaury Vergara dejará de ser la plantilla más cara de toda la Liga MX y de la Concacaf.

El chiverío era el club con la nómina más alta de todo el futbol mexicano, ya que según el portal especializado, Transfermarkt, el valor de todos los jugadores del Rebaño Sagrado alcanzaba los 108.33 millones de euros, es decir, casi 127 millones de dólares, en donde Armando González era el activo más caro con un precio de 15 millones de dólares.

Ahora, a falta de que se haga oficial la salida de la Hormiga rumbo a Grecia con el Olympiacos, el valor del Guadalajara descenderá a casi 112 millones de dólares, en donde el Club América se instalará por encima de los rojiblancos con una plantilla que alcanza, al día de hoy, casi 118 millones de dólares.

¿Cómo queda la nueva tabla de clubes más caros de la Liga MX?

¿Por qué la Hormiga González subió tanto de precio?

El delantero del Guadalajara vivió un ascenso meteórico en la Liga MX, ganándose la titularidad, el título de goleo del Apertura 2025, el subcampeonato de goleo en el Clausura 2026 y hasta su llamado a la Copa del Mundo 2026, por lo que su alta cuota goleadora le hizo valorizarse en el mercado de piernas.