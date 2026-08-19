Al exentrenador del Guadalajara considera que no fue una buena elección el marcharse al balompié griego para un juvenil que todavía tiene que pulir muchas cosas para llegar a la élite.

Es prácticamente un hecho que Armando González dejará a Chivas para probar fortuna en el Olympiacos, en una decisión que ha generado mucha polémica entre especialistas, debido a la calidad de la Liga de Grecia, por lo que Ricardo Ferretti, exentrenador del Rebaño, considera que fue una equivocación.

El Tuca analizó la situación que vive la Hormiga González, en donde considera que el marcharse al país helénico no fue una buena decisión debido a que ahí llegan los jugadores que no pudieron trascender en las mejores ligas de Europa, por lo que la mejor opción era marcharse a Países Bajos.

“Él tiene ganas de irse. Todos decimos: ‘Qué bueno que vaya a Europa a foguearse’. Aunque yo no veo en Grecia un gran país para que él progrese, además no es un país que vuelva a vender a otras Ligas, es al revés, cuando no resultan en las buenas ligas europeas pasan a Grecia.

“Para mi gusto, ojalá hubiera tenido una oferta de Países Bajos. Ahí sí yo creo que sería bueno, porque necesita seguir creciendo (…) El jugador tiene una necesidad, pero la institución también cuántos años tiene sin ser campeón. Y cuando los buenos jugadores que tienen, se van. Reducen más la posibilidad”, explicó el exentrenador del Rebaño en ESPN.

¿Cuánto ganará Chivas por la venta de la Hormiga al Olympiacos?

El interés del Olympiacos en el delantero rojiblanco comenzó desde hace varios días, por lo que lanzaron tres ofertas, en donde la última habría sido la única que logró satisfacer las pretensiones del Guadalajara, quien se embolsaría 12 millones de dólares, más bonos, además de mantener el 20 por ciento de la carta del delantero en caso de una futura venta.

Encuesta ¿Fue buena idea de la Hormiga el dejar a Chivas por el Olympiacos? ¿Fue buena idea de la Hormiga el dejar a Chivas por el Olympiacos? Sí No No estoy seguro Ya votaron 16 hinchas

¿Por qué Tuca Ferretti es considerado una leyenda de Chivas?

El entrenador brasileño llegó al Guadalajara para el Invierno 96, transformando rápidamente a esa plantilla de las Súper Chivas en un protagonista de la Liga MX, consiguiendo imponer récord de puntos que estaba vigente hasta la llegada de Gabriel Milito, además llegó a dos Finales, en donde ganó la del Verano 97 sobre Toros Neza, aunque perdió la de 1998 contra Necaxa.