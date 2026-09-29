Miguel Jiménez se formó en Chivas y fue campeón, pero finalmente se fue por la puerta de atrás del club. Cuando vivía un gran momento en Guatemala recibió la peor noticia de cara a lo que resta del 2026.

Miguel Jiménez es uno de los tantos jugadores que se formó, debutó, fue campeón y se consolidó en el primer equipo. Su salida del Rebaño Sagrado se dio tras concluir su etapa, pero tuvo un renacer futbolístico en Deportivo Malacateco de Guatemala. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que se rompió los ligamentos de su rodilla y que volverá a jugar en 2027.

Uno de los grandes problemas que no podía resolver el Guadalajara desde la salida de Rodolfo Cota era el de la posición de portero. Por allí pasaron Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y el Wacho, quien finalmente se quedó con la titularidad que lo llevó a ser subcampeón del Apertura 2026 con Veljko Paunovic en la dirección técnica.

Su actualidad lo tiene como jugador de Malacateco de Guatemala, club en el que tuvo un renacer futbolístico. Allí volvió a ser titular y una pieza importante en un equipo que le abrió sus puertas para volver a brillar.

Miguel Jiménez sufre dura lesión en Guatemala. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la gravedad de su lesión, debido a que se dio a conocer que se rompió los ligamentos de su rodilla. El Wacho tuvo que regresar a México para conocer el alcance del problema, el cual el propio club guatemalteco confirmó que fue intervenida quirúrgicamente.

“La Junta Directiva, Cuerpo Técnico, Plantel de Jugadores y la Gran Afición del Deportivo Malacateco expresamos nuestro total respaldo y sincero apoyo a Miguel Wacho Jiménez, quien ha sido intervenido quirúrgicamente”, escribió el club. Y agregó: “Le deseamos una pronta y completa recuperación. Sabemos de su entrega, fortaleza y profesionalismo dentro y fuera de la cancha, por lo que confiamos en que pronto estará de vuelta demostrando su talento en los grandes estadios. ¡Mucha fuerza, Wacho! La familia de los Toros del Malacateco está contigo en este proceso”.

Los números del Wacho Jiménez en Malacateco