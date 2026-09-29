Chivas enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Para este partido podría darse el debut de dos jugadores con los que Gabriel Milito ha trabajado y convocado en diferentes partidos de la Liga MX.

El próximo fin de semana, Chivas enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Para este encuentro, es un hecho que Gabriel Milito cuenta con varias bajas por lesión y convocados a la Selección Mexicana, por lo que podría darse la oportunidad para que Jesús Hernández y Leonel Calderón debuten con el Rebaño Sagrado.

El Guadalajara no vive su mejor momento, debido a que de los últimos 6 puntos logró cosechar un empate y la afición está molesta. En este contexto, el Rebaño Sagrado vuelve a tener acción ante las Águilas en una nueva edición en la que una victoria no sirve de mucho porque no es un partido oficial, mientras que la derrota va a ser cuestionada.

De cara al juego contra América en Estados Unidos, Gabriel Milito no solo tiene que rearmar el once titular, ya que cuenta con 7 bajas confirmadas, sino que además debe estructurar el plantel porque varios jugadores de fuerzas básicas fueron llevados a categorías inferiores de la Selección Mexicana.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a América. (Foto: IMAGO7)

Por esta razón, no sería extraño que el técnico argentino le dé oportunidad a una serie de jugadores para que tengan acción ante las Águilas en el Clásico Nacional. Seguramente, en el carril izquierdo vea acción Leonel Calderón, quien fue convocado el último fin de semana, mientras que Jesús Hernández, asiduo participante de las convocatorias de Milito, podría tener minutos en el ataque.

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¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América se llevará adelante el próximo domingo 4 de octubre a las 20:30 del Centro de México en la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum. El encuentro se podrá ver por ViX Premium, Prime Video y Layvtime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por ViX Premium y Layvtime.

Las bajas de Chivas ante América