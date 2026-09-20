Jesús Hernández es la tercera opción en el ataque de Gabriel Milito. Mientras espera su debut, el canterano anotó un golazo en la goleada de Tapatío ante Tlaxcala.

En el Estadio Jalisco, Tapatío lleva adelante un gran partido debido a que golea por 4-0 a Tlaxcala. Uno de los goleadores de la tarde jalisciense es Jesús Hernández, quien anotó un golazo de larga distancia ante un portero que no estaba adelantado.

El equipo de Pepe Meléndez dominaba a gusto el partido ante los Coyotes ya que con poco había marcado la diferencia. En el primer tiempo, Gael García Bernal apareció con un golazo de larga distancia para el 1-0 parcial, mientras que en el segundo tiempo, Vladimir Moragrega comenzó a poner cifras definitivas con un doblete.

Con el partido 3-0, Jesús Hernández apareció con un golazo de larga distancia luego de rematar por encima del portero. Cabe destacar que el portero de Tlaxcala no estaba adelantado y que el tiro fue milimétrico para que entrara. No hay que olvidarse de que el canterano es la tercera opción en el ataque rojiblanco para Gabriel Milito.

Así fue el golazo de Jesús Hernández