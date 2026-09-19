Chivas Sub-21 dio un golpe de autoridad y le ganó al América en su casa, dándole la vuelta dramáticamente al marcador.

Chivas y América disputarán una nueva edición del Clásico Nacional, un partido en el que estarán en juego mucho más que tres puntos. La rivalidad entre ambos clubes tiene décadas de historia y es considerada una de las más apasionadas del futbol mexicano, por lo que cada enfrentamiento entre el Rebaño Sagrado y las Águilas tiene un significado especial, sin importar la categoría en la que se dispute.

Anwar Ben Rhouma volvió a anotar, esta vez de penal.

Mientras llega la hora del partido entre los primeros equipos, un pequeño platillo de preparación fue el duelo entre las categorías Sub-21, que tuvo todo el dramatismo que se puede esperar de un Clásico Nacional. Afortunadamente para el Guadalajara, el encuentro terminó con un triunfo rojiblanco, aunque de una manera agónica, pues el Rebaño comenzó perdiendo, consiguió remontar y terminó marcando el gol de la victoria prácticamente sobre el final.

Las Águilas se pusieron en ventaja apenas al minuto 8, lo que complicó inmediatamente el panorama para un Guadalajara que no ha tenido el inicio de torneo esperado después de haberse coronado campeón del Clausura 2026. Sin embargo, el encuentro comenzó a cambiar antes del descanso, pues América se quedó con dos jugadores menos después de sufrir expulsiones al minuto 30 y 33, respectivamente.

Minutos después, Anwar Ben Rhouma se encargó de cobrar un penal y lo ejecutó de manera exitosa para establecer el 1-1, marcador con el que ambos equipos se fueron al descanso. Para la segunda mitad, el Rebaño Sagrado intentó aprovechar la superioridad numérica y encontró su recompensa hasta el minuto 88, cuando un tiro de esquina terminó en el 1-2 definitivo que le dio los tres puntos al Guadalajara Sub-21 gracia a un cabezazo de Diego González.

Encuesta ¿Crees que el Primer Equipo también se lleve el Clásico Nacional esta noche? ¿Crees que el Primer Equipo también se lleve el Clásico Nacional esta noche? Por supuesto, van a ganar No, empatan o quizá pierdan Ya votaron 38 hinchas

Para un equipo que se proclamó campeón del Clausura 2026 pero que no había tenido el inicio de torneo esperado, ganarle al máximo rival en su propia casa representa un importante golpe de confianza. Ahora el objetivo será aprovechar este resultado para comenzar a sumar de a tres con mayor regularidad, escalar posiciones en la tabla general, defender el título conseguido el torneo pasado y continuar con el desarrollo de los jóvenes que buscan alcanzar su máximo nivel.

El Primer Equipo tendrá que esperar a esta noche para jugar su partido en el Estadio Azteca

El triunfo de Chivas Sub-21 apenas fue el primer capítulo de una jornada marcada por el Clásico Nacional. El Primer Equipo tendrá que esperar hasta esta noche para saltar a la cancha del Estadio Azteca, donde el Guadalajara se enfrentará al América en la Jornada 9 del Apertura 2026 en punto de las 9:15 de la noche, hora del centro de México. El Rebaño buscará repetir la victoria de los juveniles y quedarse con otros tres puntos en un duelo que promete un ambiente espectacular, luego de que se confirmara un lleno total en el Coloso de Santa Úrsula.