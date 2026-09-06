Tapatío perdió ante Leones Negros en el Estadio Akron. Por esta razón, así marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX.

En el Estadio Akron, Tapatío llevó adelante un mal partido y perdió por 3-1 ante Leones Negros por la jornada 7 del Apertura 2026. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, repasamos cómo marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX.

El equipo de Pepe Meléndez llegaba a este encuentro luego de haber empatado 1-1 ante Alebrijes en Oaxaca gracias al gol a minutos del final de Gael García Bernal, quien regresó de León. Esta tarde-noche era necesario volver a sumar de a tres para que los puestos altos de la tabla general no se escapen.

En los primeros 45 minutos se vivieron dos tiempos debido a que en el minuto 26 se suspendió por un temporal. Sin embargo, Leones Negros abrió el marcador a los seis minutos gracias al gol de Óscar Gil.

Tapatío no pudo contra Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad, los Melenudos mantuvieron el dominio del partido a pesar de un tiro al travesaño de Jesús Hernández. Aun así, la visita logró ampliar la diferencia gracias a las anotaciones de Jahaziel Marchand y Sergio Adrián Hernández, mientras que Vladimir Moragrega anotó el descuento de cabeza.

Encuesta ¿Consideras que Tapatío puede pelear más arriba en la tabla de posiciones? ¿Consideras que Tapatío puede pelear más arriba en la tabla de posiciones? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo marcha Tapatío en el Apertura 2026?

Tras la derrota ante Leones Negros, Tapatío se ubica en la séptima posición con 11 puntos en la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX. Los Cabritos se ubican a cinco puntos de los Melenudos, líder de la general.

¿Cuál es el próximo juego de Tapatío?

Tapatío volverá a tener acción el próximo sábado 12 de septiembre cuando enfrente a Dorados de Sinaloa por la jornada 8 del Apertura 2026 en Sinaloa a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá seguir por ESPN y Disney Plus.