Hugo Camberos volvió a ser uno de los jugadores destacados en la victoria de Chivas. De lo poco que se habla es de su brutal cierre defensivo ante Atlético de San Luis.

El sábado Chivas logró sumar una victoria importante luego de haber superado a Atlético de San Luis por 3-0. Mientras muchos hablan del buen juego de Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Roberto Alvarado, nadie habló del enorme cierre de Hugo Camberos con el que se empieza a consolidar en el carril izquierdo. ¿Vuelve a ser titular Bryan González?

Es un hecho que el canterano de 19 años hace vibrar a la defensa rival en cada ocasión que tomaba el balón, debido a que la única manera de frenarlo era con falta. Sin embargo, la duda que surgía era en relación a la fase defensiva ya que no es un jugador que esté acostumbrado a realizar esa labor.

Frente a Atlético de San Luis, Hugo Camberos no solo se destacó en la fase ofensiva, sino también en la defensiva. Cuando quedaban pocos minutos para el final del primer tiempo, el futbolista de Autlán apareció para un cierre clave que pudo significar el 2-1 para los Potosinos.

Hugo Camberos volvió a tener un destacado partido en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Fue David Rodríguez quien ingresó al área del Guadalajara y se perfilaba para rematar ante un Raúl Rangel que no había salido a tiempo. Tras el error de Luis Romo y Diego Campillo, Camberos apareció de la nada con sus 1,68 metros de altura para desequilibrar con su cuerpo a un rival diez centímetros más alto.

Gabriel Milito elogio a Hugo Camberos

Tras el partido, Gabriel Milito se mostró feliz por la performance de Hugo Camberos en Chivas. “Hugo trabaja muy bien y tiene potencial, es un chico joven. Tiene mucho potencial y nos está ayudando mucho no solo en el ataque, sino en defensa por la ausencia tan importante del Cotorro en ese sector. Hoy, tanto él como Piojo, además de atacar, defendieron muy bien a sus carrileros. Están preparados para hacer el recorrido cuando toca defender”, expresó.

Encuesta ¿Quién debe ser titular por el carril izquierdo cuando estén todos al 100%? ¿Quién debe ser titular por el carril izquierdo cuando estén todos al 100%? Hugo Camberos Bryan González Otro Ya votaron 2 hinchas

Y agregó: “Me ha gustado cómo han hecho las dos labores tanto la ofensiva como la defensiva. Va teniendo continuidad y minutos, pero tiene margen. Es un chico joven y con condiciones, tiene margen para dar mucho más todavía”.