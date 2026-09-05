El timonel sudamericano admitió que aún espera mucho más de parte del canterano que se ha adueñado de la pradera izquierda desde la lesión del Cotorro González.

Chivas está registrando una destacada actuación en el Apertura 2026 gracias al poderío colectivo que ha construido Gabriel Milito; sin embargo, hay futbolistas que atraviesan un momento importante entre los que destaca Hugo Camberos, quien recibió elogios de parte del entrenador argentino.

Al ser cuestionado por el nivel que está presumiendo el juvenil como carrilero por izquierda, el Mariscal destacó el buen trabajo que ha realizado el canterano del Guadalajara; sin embargo, dejó en claro que aún espera mucho más de él, ya que considera que está lejos de su techo futbolístico.

“Hugo trabaja muy bien y tiene potencial, es un chico joven. Tiene mucho potencial y nos está ayudando mucho no solo en el ataque, sino en defensa por la ausencia tan importante del Cotorro en ese sector. Hoy, tanto él como Piojo, además de atacar, defendieron muy bien a sus carrileros. Están preparados para hacer el recorrido cuando toca defender.

“Me ha gustado cómo han hecho las dos labores, tanto la ofensiva como la defensiva. Va teniendo continuidad y minutos, pero tiene margen. Es un chico joven y con condiciones, tiene margen para dar mucho más todavía“, declaró el timonel en conferencia de prensa.

Gabriel Milito, feliz por la contundencia

“El tema de la contundencia te da tranquilidad, te da la posibilidad de jugar el partido con cierto control. No solo el de tener la pelota o del aspecto defensivo, sino también el control da el resultado. Siempre es importante empezar ganando, porque empezar perdiendo te condiciona para lo que viene.

“La voluntad nuestra siempre es la misma, intentar pensar siempre en el arco rival e intentar ser un equipo valiente y ofensivo. Siempre se pueden correr algunos riesgos en esa decisión, pero si lo hacemos bien, los chicos ya entienden a la perfección lo que queremos”, concluyó el entrenador del Guadalajara.

Los números de Hugo Camberos en Chivas