El juvenil volvió a demostrar que está en plan grande y vacunó, con dosis de fortuna, a la escuadra potosina en el arranque del partido.

Gabriel Milito decidió apostar por un apostura ofensiva en la visita de Chivas al Atlético de San Luis, en donde el conjunto rojiblanco no tardó mucho en abrir el marcador gracias a la sorpresiva intervención de Santiago Sandoval que remató como centro delantero.

A través de una jugada por la banda derecha, Roberto Alvarado mandó un servicio al corazón del área grande, en donde Santi Sandoval apareció por sorpresa y definió de primera intención, mandando la pelota directamente a la base del poste.

Sin embargo, la suerte acompañó al Guadalajara, ya que después de rebotar en el poste, la redonda se estrelló en la espalda del cancerbero Andrés Sánchez, para posteriormente incrustarse en la portería potosina.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.