Tapatío jugó un mal partido y fue goleado por Leones Negros en la Liga de Expansión MX. El equipo de Pepe Meléndez fue borrado del partido por los líderes del campeonato.

En el Estadio Akron, Tapatío no llevó adelante su mejor partido ante Leones Negros y perdió por 3-0 en la jornada 7 del Apertura 2026. Los Cabritos tuvieron en el equipo titular a jugadores del primer equipo como Sebastián Liceaga, Samir Inda, Jesús Hernández y Ángel Chávez. A su vez, se dio el regreso de Vladimir Moragrega, quien reapareció con un gol de cabeza.

El equipo de Pepe Meléndez venía de igualar 1-1 ante Alebrijes en Oaxaca gracias al gol a minutos del final de Gael García Bernal. Esta tarde noche era necesario volver a sumar para que los puestos de liguilla no queden lejos.

Por otro lado, en los primeros minutos, Tapatío mostró falta de coordinación con su línea de tres y llegó el gol de Óscar Gil a los seis minutos. Tras aquella anotación, Leones Negros dominó el partido y puso en aprietos a un Sebastián Liceaga que se lució con un par de atajadas. Sin embargo, en el minuto 26 el partido fue parado durante media hora por una brutal lluvia.

Tapatío no pudo contra Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

Tras el temporal que pasó por el Gigante de Zapopan, el partido se reanudó y los Cabritos llegaron a jugadas de gol. Sin embargo, se fueron abajo en el marcador, pero en el segundo tiempo Jesús Hernández apareció con un tiro de larga distancia que se estrelló en el travesaño.

Encuesta ¿Crees que Tapatío va a poder ser campeón tras esta derrota? ¿Crees que Tapatío va a poder ser campeón tras esta derrota? Sí No Ya votaron 2 hinchas

A pesar de esos intentos, los Melenudos se mostraron ordenados en el fondo y lograron generar jugadas peligrosas. En el minuto 51 el árbitro cobró penal rigorista por una mano de Carlo Soldati que se barre y se apoya con su extremidad. Sin embargo, Juan Sebastián Liceaga se hizo enorme y detuvo el tiro.

Tapatío volvió a contar con Vladimir Moragrega en el equipo. (Foto: IMAGO7)

A pesar de esa reacción, los de UDG lograron ampliar la diferencia con el gol de Jahaziel Marchand, mientras que Sergio Adrián Hernández finalizó una gran jugada colectiva para poner el 3-1 final. Cabe destacar que en este partido se dio el regreso de Vladimir Moragrega quien reapareció con un gol de cabeza.

Encuesta ¿Cómo termina Dorados vs. Tapatío por el Apertura 2026? ¿Cómo termina Dorados vs. Tapatío por el Apertura 2026? Gana Dorados Empatan Gana Tapatío Ya votaron 2 hinchas

Tras el partido, Tapatío se ubica en la séptima posición con once puntos, mientras que Leones Negros es líder de la tabla general de posiciones con 16 unidades. El próximo juego de los Cabritos será contra Dorados por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX en Sinaloa.

Los goles de Leones Negros