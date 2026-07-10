La tensión vivida en el amistoso ante Correcaminos habría sido uno de los factores que llevó a Gabriel Milito a pedir que el siguiente ensayo de pretemporada frente a Leones Negros se dispute a puertas cerradas.

La decisión de trasladar el amistoso entre Chivas y Leones Negros a Verde Valle y disputarlo a puertas cerradas llamó la atención de muchos aficionados. Sin embargo, las imágenes que dejó el reciente encuentro frente a Correcaminos ayudan a entender por qué Gabriel Milito habría preferido evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio del Apertura 2026.

Durante el empate sin goles frente al conjunto tamaulipeco, el partido tuvo varios cruces fuertes y momentos de tensión entre los futbolistas. Uno de los episodios más comentados involucró a Diego Campillo y Ángel Sepúlveda, quienes intercambiaron reclamos y palabras con jugadores rivales en medio de un ambiente que fue subiendo de temperatura con el paso de los minutos.

Aunque no pasó a mayores, las imágenes reflejaron un escenario poco habitual para un amistoso de preparación. Lejos de tratarse de un encuentro de ritmo moderado, hubo entradas intensas, discusiones constantes y varios futbolistas visiblemente molestos, algo que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico rojiblanco.

En ese contexto, la decisión de modificar el duelo ante Leones Negros cobra sentido. Con el debut frente a Toluca cada vez más cerca, la prioridad de Milito pasa por llegar con el plantel completo y evitar cualquier lesión que pueda producirse en partidos donde el resultado tiene una importancia secundaria frente a la preparación física y futbolística.

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Por eso, más allá del resultado ante Correcaminos, la principal conclusión que dejó el amistoso fue la necesidad de bajar las revoluciones en la recta final de la pretemporada. Chivas todavía tiene aspectos por ajustar antes del inicio oficial del torneo, pero también entiende que perder a un jugador por una acción evitable sería el peor negocio posible a tan pocos días de volver a competir por los puntos.

¿Cuándo juega Chivas contra Leones Negros?

El duelo entre Chivas y Leones Negros estaba programado para este viernes, pero finalmente tendrá lugar el sábado 11 de julio en las instalaciones de Verde Valle y a partir de las 9hs de la CDMX.