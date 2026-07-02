La marca de la palomita ya definió cuál es la indumentaria que empleará el chiverío en sus duelos de preparación rumbo al Apertura 2026.

Chivas anunció con bombo y platillo su nueva relación comercial con Nike para que confeccione sus nuevas playeras a partir del próximo Apertura 2026; sin embargo, la marca estadounidense no autorizó que utilicen la playera rojiblanca para los amistosos contra Correcaminos y Leones Negros.

En el comunicado en el que se reveló el acuerdo entre la marca de la palomita con el Guadalajara se destapó que la presentación del jersey rojiblanco de juego se dará a conocer hasta el debut en la Liga MX, por lo que surgió la duda de cuál uniforme utilizarán en los duelos de pretemporada.

Es por eso que el comunicador, José María Garrido, reveló que el chiverío enfrentará los duelos contra Correcaminos y Leones Negros con la indumentaria de entrenamiento blanca que dieron a conocer en las horas recientes.

“Ya conocimos ese uniforme. Se difundieron las imágenes con el cual se va a jugar este par de compromisos. El primero de ellos en Tamaulipas con Correcaminos y la próxima semana en Tepatitlán contra Leones Negros. Chivas tiene que jugar con un uniforme y van a utilizar el de entrenamiento“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo estrenará Chivas su nuevo jersey Nike?

La directiva del Guadalajara ha dado a conocer que la playera de juego que confeccionó la marca de la palomita será utilizada por primera ocasión en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, compromiso que está pactado a disputarse el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron.