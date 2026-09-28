Daniel Ríos fue uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás de Chivas. El último fin de semana anotó un golazo para la victoria de CF Montreal.

El Guadalajara se ha caracterizado por ser uno de los equipos que ha producido jugadores no solo para su primer equipo, sino también para varios clubes de la Liga MX. Uno de ellos fue Daniel Ríos, quien tras su segunda etapa en el Guadalajara se volvió a establecer en la MLS con CF Montreal al anotar un golazo para superar a Cincinnati.

Uno de los jugadores que la afición criticó durante la gestión de Fernando Hierro es Daniel Ríos. El futbolista regresó en un buen momento a la Major League Soccer, pero no terminó de marcar la diferencia con goles.

Tras un discreto paso por Chivas, Daniel Ríos salió a préstamo a Atlanta United, regresó, se marchó a Vancouver Whitecaps libre y ahora recaló en CF Montreal de Canadá. Allí poco a poco comenzó a resurgir futbolísticamente a base de goles.

Daniel Ríos se fue por la puerta de atrás de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ayer, el exjugador de Chivas volvió a tener acción con la franquicia canadiense en una nueva jornada de la MLS. Cincinnati fue su víctima, debido a que abrió el marcador con un golazo de volea para el 1-0 parcial de un encuentro en el que terminaron ganando por 3-1.

Cabe destacar que Daniel Ríos no para de elevar su nivel en la Major League Soccer de la mano de CF Montreal. En la temporada 2026 lleva disputados 23 partidos, con 5 goles y 1 asistencia en 856 minutos de juego.

Los números de Daniel Ríos en Chivas