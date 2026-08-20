César Merlo reveló el motivo exacto por el que el agente y el mediocampista del Rebaño Sagrado tuvieron una reunión en la ciudad de Guadalajara en días recientes.

La afición de Chivas se encuentra sumamente asustada debido a la posibilidad de que varios futbolistas puedan abandonar el redil en este mercado de fichajes tal y como sucedió con Armando González que se marchó al Olympiacos de Grecia, en donde uno de los rumores que surgió fue el de Brian Gutiérrez.

Durante las últimas horas se incrementó el rumor que aseguraba que el mediocampista mexico-estadounidense estaba en pláticas con su agente debido al interés del New York Red Bull para ficharle como refuerzo en este mercado de fichajes.

Sin embargo, el comunicador César Luis Merlo, confirmó que esas versiones eran falsas, asegurando que el mediocampista estaba cómodo en el Guadalajara, por lo que en las horas recientes incrementó la información, destapando que sí hubo una reunión de Brian Gutiérrez con su agente, pero todo se debió a una visita social, solamente.

“¿Brian Gutiérrez se reunió con su representante? Sí. Porque el representante lo fue a visitar. Como va a visitar cualquier representante a un jugador. El agente de Brian Gutiérrez vive en Estados Unidos y alguien le contó a un periodista y se lanzó el rumor.

“La realidad es que Brian Gutiérrez está cómodo en Chivas, pero si se va de Chivas es a Europa. El New York Red Bull lo descarto absolutamente“, explicó el comunicador en una transmisión en YouTube.

¿Cuáles son los números de Brian Gutiérrez en Chivas?