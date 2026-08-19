En redes sociales ha comenzado a surgir una versión que pone a Vegeta en el radar del conjunto de Países Bajos, en donde un insider explicó lo que sucede al respecto.

Chivas ha sido el blanco de los rumores sobre posibles exportaciones a Europa en estos últimos días antes de que cierre el mercado de fichajes, en donde la información más importante es el de la venta de Armando González al Olympiacos, aunque ahora comenzó a circular la versión sobre Hugo Camberos al PSV.

El canterano del Guadalajara ha sido el motivo de muchos rumores desde su irrupción en la Liga MX hace aproximadamente un año, por lo que en las últimas horas ha cobrado fuerza en redes sociales una versión que asegura que la escuadra de Países Bajos estaría interesada en abrir negociaciones por Vegeta.

Sin embargo, el comunicador y especialista en mercados de fichajes, Jon Barbon, aseguró que esta versión que pone a Hugo Camberos fuera de Chivas para emigrar a Europa es un rumor impulsado principalmente por el representante del futbolista, por lo que desestimó esta situación, al menos para estos momentos.

Cuenta de memes originó el rumor de Hugo Camberos al PSV

Mucha gente sigue recurriendo a las redes sociales para mantenerse informado de lo que acontece en el mundo futbolístico, en donde muchos aficionados se habrían enterado del rumor que pone a Hugo Camberos en el radar del PSV por la red social X, en donde una cuenta que suele compartir memes del Rebaño, llamada Archivismo, es la que se encargó de impulsar dicha versión, aunque sin sustento periodístico; sin embargo, logrando confundir hasta a cuestas que siguen al conjunto europeo.

¿Cuál es el valor de Hugo Camberos según Transfermarkt?

El canterano del Guadalajara se ha convertido rápidamente en uno de los talentos a seguir dentro de toda la Liga MX, por lo que su valor se ha ido incrementando, en donde actualmente su cotización, según el portal especializado, Transfermarkt, sería de 3 millones de euros.

Hay que recordar que el juvenil futbolista firmó una renovación de contrato a mediados del 2025, en donde acordó extender su convenio hasta diciembre del 2028, por lo que una eventual salida deberá ser negociada directamente con la directiva rojiblanca.