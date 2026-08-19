El delantero arrancó su participación con el Guadalajara en la Liga MX y viajó a Estados Unidos con la mente puesta en su traspaso a Grecia.

Chivas estaría por hacer oficial el traspaso de Armando González rumbo al Olympiacos después de que todas las partes alcanzaran un acuerdo económico para concretar el fichaje; sin embargo, el interés del conjunto griego no surgió el fin de semana cuando se filtró la primera oferta.

En menos de una semana de negociaciones entre las directivas de los clubes mexicano y helénico, se estaría llegando a un acuerdo para el traspaso de la Hormiga rumbo al futbol de Europa, aunque el futbolista ya habría estado coqueteando con los griegos desde antes de la Leagues Cup.

Aunque el delantero ha vivido una importante sequía goleadora, el cuerpo técnico de Gabriel Milito le respaldó en todo momento; sin embargo, el comunicador César Luis Merlo, destapó que hace tres semanas se habrían comunicado en una videollamada gente del Olympiacos y el atacante, en donde se convencieron de iniciar negociaciones por su fichaje.

“Llegó la primera oferta el 15 de agosto por 5 millones por el 80 por ciento del pase, obviamente fue considerado insuficiente. A los días siguientes, llegó una segunda oferta de 8 millones por el 90 por ciento del pase y hoy mismo llegó la oferta final de 12 millones por el 80 por ciento de la carta.

“¿Qué decidió al Olympiacos a hacer el segundo fichaje más caro de su historia? No solo las condiciones futbolísticas de la Hormiga González. Me pude enterar que hace cerca de tres semanas, hubo un Zoom, entre el propio jugador y alguien muy importante del área deportiva del Olympiacos y ahí, el club dijo: ‘este chico parece centrado, inteligente, más allá de las condiciones futbolísticas’. A partir de esas tres semanas, el Olympiacos se convenció”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto ganará Chivas por la venta de la Hormiga al Olympiacos?

El interés del Olympiacos en el delantero rojiblanco comenzó desde hace varios días, por lo que lanzaron tres ofertas, en donde la última habría sido la única que logró satisfacer las pretensiones del Guadalajara, quien se embolsaría 12 millones de dólares, más bonos, además de mantener el 20 por ciento de la carta del delantero en caso de una futura venta.