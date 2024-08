Una de las noticias más importantes de los últimos días en torno a Chivas es sobre el interés de algunos clubes europeos que estarían siguiendo de cerca a Cade Cowell para poderlo contratar como refuerzo, en donde los dos clubes principales son el Milan de Italia y el Bayern Munich de Alemania; sin embargo, un tercer equipo estaría levantando la mano para sumarlo a sus filas.

El Vaquero ha ido demostrando una madurez importante con el Guadalajara desde hace algunas semanas, ya que se reveló que ha estado trabajando individualmente, además de sus entrenamientos con el plantel, para encontrar su mejor versión, por lo que ha sido el futbolista más importante del Rebaño en lo que va de este semestre, tanto en Liga MX como en la Leagues Cup.

Sin embargo, el reportero de Quiero TV, Ricardo Durán, reveló que ya hay un tercer equipo que estaría volteando a la Perla de Occidente para poder observar a Cade Cowell y se trataría del PSV de Países Bajos, el cual también lo tendría en el radar; sin embargo, el comunicador dejó en claro que ningún equipo ha platicado con directiva de Chivas y mucho menos ha lanzado alguna oferta por el mexico-estadounidense.

“Hay interés de dos equipos en concreto, el Milan y el Bayern Munich. Ninguno de los dos se ha acercado a Chivas, todo lo han visto con el representante del jugador y fue de ¿cómo está tu situación contractual?, ¿cuánto firmaste? Están lejísimos, en este momento no hay nada.

“Se metió un tercero el jueves pasado, que es el PSV y se metió porque cuando empezaron a alborotar el gallinero los de Cowell, les sugirieron no irse directo a clubes grandes, porque hay muchos que se van y no pasa nada. Fueron y preguntaron al PSV y dijeron que no lo tenían en la mira, pero van a ver cómo se desarrolla. No hay nada con Cade Cowell, no hay ninguna oferta real en este momento. Ninguno de los equipos ha llegado a preguntar concretamente con Guadalajara”, explicó el reportero en el canal de YouTube, Juéguele.

¿Cuándo volvería a jugar Chivas un partido oficial?

Ante la nueva calendarización y la participación de Tigres en la Leagues Cup, el Guadalajara tendría previsto regresar a la actividad el 24 de agosto contra los felinos, compromiso que se disputará en el Estadio Universitario.