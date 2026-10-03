El creador de contenido y consejero de asuntos financieros destapó que un exfutbolista del Guadalajara invirtió mucho dinero en un negocio fantasma.

Los delincuentes siempre encuentran nuevas maneras de hacer de las suyas y perjudicar a la gente que se dedica a ganar su dinero honradamente, en donde los futbolistas no están exentos de lidiar con ellos, en donde un excapitán de Chivas habría caído en una estafa en la que perdió millones.

El consejero financiero y creador de contenido, Brando Angulo, destapó que un exfutbolista del Guadalajara se le acercó a pedirle consejos sobre una inversión que le habían propuesto en donde obtendría rendimientos de manera mensual; sin embargo, pese a las advertencias, el futbolista decidió poner en riesgo su dinero y terminó perdiéndolo.

“Te voy a contar cómo estafaron al capitán de las Chivas con varios millones hace pocos años. En el 2022 me buscó el que, en ese entonces, era el capitán de las Chivas para unas dudas inmobiliarias. Me dijo que iba a invertir un par de millones con un inversionista inmobiliario. Yo le hice algunas preguntas: Le pregunté cuánto le iban a pagar de rendimiento. Me contestó que el cinco por ciento mensual. Le dije que eso estaba muy raro.

“Después le pregunté que en qué iban a invertir el dinero, y me respondió que remodelando y vendiendo casas. Le dije que estaba totalmente extraño porque ese negocio no da tanto dinero para repartir mensualmente.

“Le aseguré que eso iba a ser una estafa. Él seguía insistiendo que no, porque había muchos otros futbolistas y muchos artistas que habían invertido muchos millones por más de 10 años. Le expliqué lo que era un Ponzi. Que no importaba que tuvieran muchos años, que los rendimientos se los estaban pagando con los nuevos que entraban a meter dinero, y tristemente no me hizo caso y acabó invirtiendo.

“Dos meses después de que invirtió estos millones, el líder de la estafa murió y dos meses después, el futbolista me llamó y preguntó si creía que podía recuperar algo. Le dije: ‘pues no. Ese dinero, en cuanto se lo diste, lo usó para repartírselo a los otros inversionistas’“, explicó el creador de contenido en sus redes sociales.

¿Quién fue el capitán de Chivas que resultó estafado?

Brando Angulo menciona que esta estafa sucedió en el año 2022, en donde en el Guadalajara el capitán del equipo era Jesús Molina; sin embargo, el mediocampista sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior que le impidió jugar en gran parte de ese año por lo que el gafete pasó a otros jugadores.

Durante la ausencia del Linebacker, varios futbolistas comenzaron a portar el brazalete de capitán entre los que destacan Jesús Sánchez, Isaác Brizuela, Hiram Mier y Fernando Beltrán, por lo que no hay certeza sobre de cuál futbolista se refiere el influencer.