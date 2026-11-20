Javier Mier se ha consolidado como uno de los mejores Directores Deportivos de toda la Liga MX al ser pieza clave de la reestructuración del proyecto de Chivas, el cual ha catapultado al Rebaño al protagonismo que había perdido durante varios años; sin embargo, el directivo está consciente de que requiere que los campeonatos comiencen a aparecer en las vitrinas en Verde Valle.

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“Estamos convencidos de que mientras más formas y más procesos haya, la pelota va a entrar. No lo podemos garantizar, pero es muy importante. Nosotros vamos semana a semana, partido a partido, construyendo con base a una forma, un estilo y un modelo de juego que nosotros pretendemos en Primera División y toda la estructura. Cuando no nos dejamos llevar únicamente por los resultados de que aquí hay que ganar siempre. En Chivas hay que ganar partidos, buscar campeonatos, pero necesitábamos una base, una línea, un rumbo y que el proceso nos permita vivir aquí: toma decisiones, pero que no vayamos saltando este parámetro.

“Tengo claro, desde el día uno que tengo la posibilidad de ser el Director Deportivo de Chivas es que aquí hay que buscar campeonatos. La palabra ‘obsesión’ no me afecta ni mucho menos, es una gran responsabilidad. Esta silla la quiere mucha gente, la del técnico y los jugadores, la quiere mucha gente. Hay que saber en dónde estamos y hay que pagar un precio. Estando en el equipo más grande sabemos perfectamente lo que es. No hay excusas, no hay pretextos", explicó el directivo en palabras para TUDN.

Chivas, una misión difícil por lo extracancha

El Guadalajara es un equipo que suele vivir en el ojo del huracán constantemente, por lo que inclusive son blancos de campañas de parte de medios de comunicación que menosprecian, minimizan o hasta agreden el trabajo que se ha venido realizando dentro de la institución, situación que no le preocupa a Javier Mier, quien dice estar consciente de que es parte de estar en una institución tan grande como lo es Chivas.

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“Hay muchas situaciones alrededor de Chivas que no son comunes en otros equipos, pero sabemos las reglas de juego previas a llegar. No me espanta en lo más mínimo, aquí tenemos que buscar campeonatos, pero necesitamos tener estabilidad, equilibrio, un proceso y un proyecto, que nos va a ar las bases para llegar a esos campeonatos", concluyó.

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Los números de Javier Mier al frente de Chivas





