Chivas tendrá un duelo clave frente a Cruz Azul debido a que una victoria al menos le asegurará ser sublíder de la fase regular, por lo que se garantiza ventaja deportiva en Cuartos de Final y una eventual Semifinal. Previo al duelo más importante del Apertura 2026, Amaury Vergara estuvo presente en Verde Valle y revelan que fue para respaldar a sus jugadores.

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Es un hecho que el Rebaño Sagrado necesita quedarse con los tres puntos para no solo quedarse con una importante ventaja, sino además dejar en claro que son grandes candidatos al título. Y no es para menos ya que en este torneo solamente pudo con dos de los actuales ocho clasificados a la Liguilla: Rayados de Monterrey y Santos Laguna.

En medio de este contexto, Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul en un partido que puede ser un parteaguas si se queda con la victoria. Por esta razón, Amaury Vergara estuvo presente en Verde Valle para acompañar y respaldar a jugadores y cuerpo técnico de cara a la recta final.

Amaury Verara respaldó a los jugadores de Chivas.

Photo: Amaury Verara respaldó a los jugadores de Chivas.

“Amaury Vergara, ha estado muy cerca del plantel rojiblanco. Ha estado cerca de los jugadores, ha estado cerca del plantel, ha estado cerca del equipo con una intención, con un mensaje: dar el apoyo, que el equipo se meta de lleno en la preparación y sobre todo en la parte mental de cara al encuentro del próximo domingo”, reveló José María Garrido en su canal de YouTube.

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Y agregó: “Siempre ha sido su característica del dueño, del presidente del equipo, de Amaury: estar cuando los compromisos se lo permiten, cuando la chamba le da un minuto, un día, mediodía, está presente, a veces hasta varios días seguidos”. No hay que olvidarse de que el patrón del Guadalajara estuvo presente cuando Milito era cuestionado, previo a la Liguilla del Apertura 2025 y Clausura 2026. A su vez, mostró apoyo al equipo cuando se dio a conocer que los jugadores de Toluca iban a estar presentes en los juegos de la Concachampions 2026.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México . El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.

Los números de Gabriel Milito ante Cruz Azul