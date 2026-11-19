El Guadalajara solo está enfocado en lo que va a suceder en los próximos días cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026. En medio de este contexto, Gabriel Milito y su cuerpo técnico decidieron darle un día más de descanso a los cinco convocados del Guadalajara a la Selección Mexicana.

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Todo el Rebaño Sagrado sabe muy bien que el próximo domingo volverá a surgir una oportunidad para que el técnico argentino rompa la paternidad que tiene Cruz Azul sobre él. A su vez, es una chance única para dejar en claro que son claros candidatos al título porque podría superar a un rival directo que quiere evitar que el conjunto rojiblanco levante la 13.

De cara al duelo contra la Máquina, el Guadalajara tuvo que batallar con la preparación ya que tuvo cinco convocados a la Selección Mexicana mayor, mientras que a la Sub-20 fueron convocados ocho jugadores. Por esta razón, tuvo que recurrir a varios jugadores de las fuerzas básicas para preparar un duelo clave de cara a la recta final del campeonato.

Milito le dio un día más de descanso a los jugadores de Chivas.

En medio de este contexto, Jesús Bernal confirmó que Gabriel Milito tomó la decisión de que Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval descansen un día más y recién mañana regresen a los entrenamientos en Verde Valle. Cabe destacar que los cinco jugadores regresaron sin ninguna molestia o lesión de la fecha FIFA con la Selección Mexicana.

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Hugo Camberos fue la gran noticia en Chivas

Una de las noticias más importantes que recibió Chivas en las últimas horas fue en relación con Hugo Camberos debido a que estuvo presente en la práctica ayer tras haber estado en la gira que realizó la Selección Mexicana Sub-20 en Chile . No hay que olvidarse de que el canterano vio acción en dos amistosos ante el seleccionado trasandino.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.