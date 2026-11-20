Chivas ya comenzó a planear los movimientos que realizará durante el próximo mercado de fichajes, pues la directiva rojiblanca tiene como una de sus principales prioridades encontrar un centro delantero que pueda cubrir la salida de Armando González. Y es que, aunque Gabriel Milito ha conseguido mantener al Guadalajara entre los principales candidatos al título del Apertura 2026, las alternativas que actualmente tiene en el ataque no han conseguido ofrecer todas las soluciones esperadas. Por eso, el Rebaño Sagrado está analizando diferentes opciones para fortalecer una posición que podría resultar fundamental durante el Clausura 2027, especialmente porque también tendrá que competir en la Concacaf Champions Cup.

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En ese sentido, el primer movimiento del Guadalajara para reforzar su delantera fue asegurar la continuidad de Jesús Hernández , un joven atacante que ya formaba parte de la institución, pero que se encontraba a préstamo procedente de Xolos de Tijuana. Y es que durante los últimos días se dio a conocer que Chivas decidió hacer válida su opción de compra, aunque con un detalle que llamó bastante la atención de los aficionados: el Rebaño Sagrado solamente adquirió el 50% de los derechos económicos del futbolista. Esta situación generó algunas dudas entre los seguidores rojiblancos, especialmente porque muchos se preguntaron por qué la directiva decidió comprar únicamente la mitad de su carta en lugar de quedarse con el porcentaje completo.

Jesús Hernández recibiría más oportunidades.

Photo: Imago7

Sin embargo, este tipo de operaciones son bastante comunes en el fútbol mexicano y representan una alternativa interesante para los clubes que buscan incorporar jugadores sin realizar inversiones demasiado elevadas. Y es que, cuando un equipo todavía no tiene certeza sobre el potencial que puede alcanzar un futbolista durante los próximos años, adquirir solamente una parte de sus derechos económicos permite reducir el costo inicial de la negociación. En este caso, Chivas consiguió asegurar la continuidad de Jesús Hernández sin tener que pagar necesariamente el precio correspondiente al 100% de su carta, mientras que Xolos de Tijuana conserva la posibilidad de recibir beneficios económicos en caso de que el delantero aumente considerablemente su valor.

Además, el futuro de Jesús Hernández todavía puede tomar diferentes caminos, pues el delantero podría consolidarse como una figura importante del Guadalajara e incluso despertar el interés de clubes europeos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no consiga cumplir con las expectativas que actualmente existen alrededor de su talento o que tenga dificultades para ganarse un lugar en el primer equipo de Gabriel Milito. Por eso, el acuerdo permite que tanto Chivas como Xolos mantengan intereses económicos en el desarrollo del futbolista, aunque existe una diferencia importante: el Rebaño Sagrado se quedó con la facultad de tomar las decisiones sobre su futuro deportivo y posibles negociaciones, de acuerdo con las condiciones pactadas entre ambas instituciones.

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De esta manera, si Jesús Hernández consigue elevar considerablemente su nivel y termina siendo vendido a otro equipo de la Liga MX o del fútbol europeo, Xolos de Tijuana podría recibir una ganancia importante gracias al porcentaje que conserva. Mientras tanto, el Guadalajara también tendría la posibilidad de beneficiarse de una futura transferencia y, sobre todo, del rendimiento deportivo que el delantero pueda ofrecer durante los próximos años. Sin embargo, si el atacante no consigue consolidarse en el primer equipo, Chivas habrá asumido una inversión inicial menor que la necesaria para adquirir el 100% de sus derechos económicos. Por eso, este movimiento puede entenderse como una apuesta por el potencial de un futbolista que todavía tiene mucho por demostrar.

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Chivas vendió justamente así a Francisco Méndez, solo el 50%

Cabe recordar que el Guadalajara también ha participado en operaciones similares, aunque en otras ocasiones le ha correspondido ocupar el lugar del equipo vendedor, como sucedió recientemente con Francisco Méndez . Y es que el defensor rojiblanco se encontraba a préstamo con Necaxa, institución que decidió hacer válida su opción de compra para asegurar su continuidad, pero adquiriendo solamente el 50% de sus derechos económicos. De esta manera, Chivas pudo obtener un ingreso por la transferencia sin desprenderse completamente de los posibles beneficios de una futura venta. Este antecedente demuestra que las negociaciones por porcentajes de la carta de un futbolista son una práctica habitual en la Liga MX, especialmente cuando los clubes buscan equilibrar el riesgo económico con las posibilidades de crecimiento de jugadores jóvenes.