El cuerpo técnico y la directiva del Guadalajara tendrían en mente el seguir potenciando el crecimiento deportivo de una de las promesas que está participando en la cantera.

Chivas se mantiene firme en su ideal como club de formar y darle la oportunidad a jugadores jóvenes, en donde algunos llaman la atención de Gabriel Milito para ser tomados en cuenta en el primer equipo, en donde el entrenador argentino ya tendría en mente darle más minutos al delantero Jesús Hernández.

El futbolista que llevó casi todo su proceso formativo en Gallos Blancos sería la nueva apuesta para la delantera del Guadalajara, tras la salida de Armando González rumbo al futbol de Europa, por lo que a partir del próximo torneo podría comenzar a recibir más oportunidades de jugar en el primer equipo.

Y es que el comunicador Alejandro Ramírez destapó en una transmisión que, en su opinión, la directiva debería prescindir de Ángel Sepúlveda, en donde posteriormente confirmó que dentro del club se maneja que quieren darle más oportunidades a Jesús Hernández.

“Yo más bien me iría por un centro delantero. Le diría a Ángel Sepúlveda: ‘muchas gracias por participar’ y estaría buscando a un delantero, pero también sé que en Guadalajara quieren darle oportunidad a Chuy Hernández“, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Jesús Hernández en el Apertura 2026

Las opciones para reforzar la delantera de Chivas en 2027

El Guadalajara podría echar mano de varias opciones para fortalecer la delantera en el próximo Clausura 2027, en donde el Rebaño podría repatriar a Teun Wilke o Sergio Aguayo, quienes apuntan a volver tras no poder destacar en el futbol de Colombia.

Por si fuera poco, ya hay rumores que ponen a Alí Ávila, Plátano Alvarado y Armando León en el radar del Rebaño, aunque estos tres nombres son mera especulación, sin nada que sustente dichas versiones.