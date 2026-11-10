Chivas sufrió una fuerte sangría en su primer equipo debido a que cinco jugadores fueron citados a la Selección Mexicana. Uno de ellos es Santiago Sandoval y Luis García se rindió ante él.

Uno de los jugadores que marcar la diferencia y no para de sorprender a todo Chivas es sin duda Santiago Sandoval. En medio de este contexto y una nueva convocatoria a la Selección Mexicana, Luis García le envió un mensaje a Gabriel Milito para señalarle que mata a nuestro camacho como centrodelantero.

La realidad es muy clara, el Guadalajara tiene serios problemas al momento de definir ya que sus delanteros solamente Ricardo Marín marcó en una ocasión de cinco goles. Es un hecho que el técnico argentino no puede resolver esta dificultad motivo por el cual tiene que utilizar al canterano de 19 años como un falso nueve.

En medio de este contexto, Luis García es muy claro y señala que Gabriel Milito no debe utilizarlo en esa posición. En su análisis el exjugador del Guadalajara señaló que el argentino lo mata a Santiago Sandoval si lo hace cumplir esa función.

Para Luis García, Santiago Sandoval no debe como 9 falso. (Foto: IMAGO7)

“Las últimas decisiones que ha tomado Milito en cuanto a su centro delantero… para mí me parece el mejor jugador de Chivas hoy, digo, Alvarado es el mejor del mundo y luego Sandoval. Sandoval anda como avión, pero Sandoval los últimos dos partidos, y no sé si hasta tres, lo ponen de nueve: lo matas. Sandoval no es un centro delantero”, expresó el Doctor.

Y agregó: “Le da entrada a Efraín Álvarez, que no está; Alvarado, que es el otro, que es un dios, Alvarado va a jugar siempre. Y entonces me parece que debería jugar un centro delantero y Sandoval un poco más retrasado. Entonces ahí hay dos o tres lugares que yo creo que podrían sufrir si no los ajusta. Guadalajara tiene 200 mediocampistas, entonces obliga de pronto a Sandoval, que es un mediocampista ofensivo, a jugar de nueve. Si tú no juegas con Marín o Sepúlveda, me parece que podrás tener la pelota mucho tiempo, pero no tienes tanta pegada arriba”.

Santiago Sandoval en el Apertura 2026