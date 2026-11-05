La semana que viene se dará una nueva fecha FIFA en la que Chivas es nuevamente base de la Selección Mexicana. Entre los cinco nombres se encuentra Santiago Sandoval y Luis García estalló de alegría con el canterano del Guadalajara.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a León en la previa al parón de la Fecha FIFA. Esta tarde, la Selección Mexicana confirmó que Santiago Sandoval forma parte de la convocatoria, decisión que Luis García no solo respaldó, sino que además elogió al considerar que el juvenil se está comiendo la Liga MX.

Sin duda, Gabriel Milito sorprendió a los aficionados rojiblancos cuando decidió alinear a un canterano de 18 años ante las bajas por lesión en el plantel. Con el paso de los partidos, el entorno del Rebaño Sagrado ha reconocido la apuesta del técnico por consolidar a un futbolista que aporta desequilibrio constante en el ataque.

Santiago Sandoval, con la llegada de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, forma parte de una renovación que requería el conjunto nacional. Tras confirmarse una nueva convocatoria de cara a la Nations League, Luis García festejó su llamado al Tri.

Santiago Sandoval se ganó los elogios de Luis García. (Foto: IMAGO7)

“Sandoval se está comiendo la liga. Realmente lo de Sandoval es fantástico porque antes te juega por dentro, por fuera, ¿no? e inclusive hasta lo pueden de centro delantero, a mí me parece que juega mucho mejor por detrás, pero lo de Sandoval es fascinante”, analizó el Doctor en X luego de confirmarse la lista de convocados.

Luis García habló de Roberto Alvarado y Armando González

En medio de este contexto, Roberto Alvarado y Armando González forman parte de la convocatoria del Tri y Luis García respaldó los llamados. “Los delanteros, Alvarado, el mejor sin lugar a dudas, Armando González no juega tanto en el Olympiacos, pero está clarísimo que tiene que estar”, comentó.

Los números de Santiago Sandoval en el primer equipo de Chivas