Tras brillar con un doblete ante Atlante, Santiago Sandoval se acercó a las gradas del Estadio Akron para regalarle su playera a un aficionado de Chivas.

El sábado pasado se vivió una verdadera fiesta luego de que Chivas superó por 4-2 a Atlante en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Santiago Sandoval tuvo un gran gesto con un aficionado del Guadalajara, ya que al terminar el encuentro se acercó a las gradas y regaló su playera a un chivahermano.

Uno de los grandes aciertos de Gabriel Milito fue haber potenciado a diferentes jugadores que muchos vieron afuera del club. Daniel Aguirre es el mejor ejemplo, mientras que en la actualidad se puede observar cómo potencia al Oso González, quien era bueno defendiendo y que ahora además se suma de gran manera al momento de atacar.

Otro de los grandes logros que tuvo el técnico argentino en Chivas fue haber puesto de titular a Santiago Sandoval y mantenerlo en el once en la mayoría de los partidos. A su vez, se encargó de guiarlo para que tuviera los pies en la tierra cuando completaba un partido destacado en el Estadio Akron.

Santiago Sandoval está brillando y llama la atención en Europa.

El último fin de semana volvió a brillar en el Gigante de Zapopan con un doblete siendo él un falso nueve. En un video publicado por Chivas Campeonísimo, se observa que, tras el partido, el canterano se acerca a una de las gradas y le da su playera a un chivahermano.

¿Cuándo se enfrentan Chivas y Cruz Azul?

Chivas recibirá a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo por Amazon Prime en territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.