El mediocampista del Guadalajara presumió su inteligencia al aprovechar una gigantesca pifia defensiva de la zaga de los Potros de Hierro.

Chivas no tiene tiempo que perder y se volcó al ataque frente al Atlante desde el arranque del partido, en donde en una jugada que parecía intrascendente, Santiago Sandoval estuvo atento y aprovechó la desatención defensiva de Diogo Bagui para abrir el marcador.

Gabriel Milito decidió jugar sin centro delantero nominal contra los Potros de Hierro, en donde Luis Romo intentó sorprender con un balón largo, en donde el defensor de los azulgranas, Diego Bagui, intentó cortar la redonda, pero midió mal la trayectoria del esférico.

Ante tal equivocación, Santiago Sandoval estuvo atento y aprovechó la oportunidad controlando el esférico y sacando un potente zapatazo cruzado para vencer a Óscar Jiménez y con ello, marcar su cuarto gol del torneo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.