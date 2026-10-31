El Guadalajara puede aspirar a terminar la jornada 15 con el liderato, pero necesita ganar y una combinación de resultados.

Chivas tiene una gran oportunidad de quedarse con el liderato del Apertura 2026, en donde requiere de una combinación de resultados, en donde el primero y más importante es conseguir la victoria en su duelo que sostendrá frente al Atlante en la cancha del Estadio Akron.

Para instalarse en la cima de la clasificación general, el Guadalajara necesita derrotar a los Potros de Hierro, además de esperar que el América pierda frente al Toluca y que Cruz Azul no gane su siguiente compromiso contra el Club León.

Actualmente, el chiverío presume 26 puntos acumulados a falta de tres jornadas, en donde se encuentra detrás de América que tiene 28; Atlas que tiene 27, pero con un partido más, y debajo del Cruz Azul por diferencia de goles.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.