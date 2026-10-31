Chivas ha vivido meses sumamente complicados debido a las constantes lesiones de sus futbolistas, pues desde el inicio del Apertura 2026 varios jugadores fundamentales comenzaron a perderse partidos por diferentes molestias físicas. Esta situación obligó a Gabriel Milito a modificar constantemente su alineación e incluso realizar ajustes tácticos para encontrar soluciones ante tantas ausencias. Sin embargo, todo parece indicar que el Guadalajara finalmente está dejando atrás esta complicada etapa, justo cuando la fase regular del campeonato se acerca a su final.

Desde hace varios días, tanto Gabriel Milito como algunos futbolistas rojiblancos habían adelantado que el equipo estaba muy cerca de recuperar a todos sus jugadores para el encuentro contra Atlante. Esto representa una excelente noticia para el entrenador argentino, quien podría volver a contar con prácticamente todas sus alternativas para definir el once inicial. Además, la recuperación de elementos importantes permitirá que Chivas se acerque nuevamente al funcionamiento colectivo que busca su estratega, especialmente en la salida de balón y la construcción de las jugadas ofensivas.

Luis Romo se lesionó con la Selección Mexicana.

La mejor noticia llegó con la publicación de la convocatoria oficial del Guadalajara, pues se confirmaron los regresos de Luis Romo y José Castillo, dos futbolistas que hicieron mucha falta durante las últimas jornadas. Ambos son piezas importantes dentro del esquema de Gabriel Milito, especialmente por sus características defensivas y su capacidad para participar en la salida del balón. Sin embargo, todavía habrá que esperar para conocer cuántos minutos podrán disputar, pues después de varias semanas de inactividad será fundamental que recuperen poco a poco su ritmo de competencia.

En el caso de Luis Romo, todo apunta a que su regreso podría ser inmediato al once titular, pues de acuerdo con información del periodista José María Garrido, existen grandes posibilidades de que el capitán rojiblanco arranque el partido contra Atlante. Esto provocaría que Luis Gabriel Rey regresara a la banca después de haber ocupado la posición de líbero durante su ausencia. En cambio, la situación de José Castillo es un poco más complicada, pues Diego Campillo ha respondido de buena manera en el sector izquierdo de la defensa, por lo que Milito podría optar por mantener al canterano como titular y darle minutos gradualmente al exjugador de Pachuca.

Además de estos regresos, Chivas también recupera alternativas importantes para diferentes zonas del terreno de juego, especialmente con la disponibilidad de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes pueden ofrecer nuevas soluciones en el mediocampo y el ataque. Esto permitiría que Gabriel Milito tenga mayores posibilidades de modificar su alineación durante el encuentro e incluso apostar por un planteamiento más ofensivo si el marcador lo exige. Por otro lado, Miguel Gómez también había avanzado en su recuperación, aunque su nombre no aparece en la lista de convocados para este compromiso, por lo que todavía deberá esperar para regresar a la actividad oficial.

La convocatoria completa de Chivas para enfrentar al Atlante

Con los regresos de varios futbolistas importantes, Gabriel Milito contará con una plantilla mucho más completa para buscar la tercera victoria consecutiva del Guadalajara. Estos son los 22 jugadores incluidos en la convocatoria rojiblanca para enfrentar al Atlante en el Estadio Akron: