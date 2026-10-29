Chivas recibe el sábado a Atlante en el Estadio Akron y confirman que Luis Romo sería titular.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. A poco más de 48 horas para el partido, José María Garrido confirmó que Gabriel Milito tiene pensado enviar de inicio a Luis Romo para recibir al equipo de Miguel Herrera en el Gigante de Zapopan.

El equipo rojiblanco sabe muy bien que tiene que quedarse con los tres puntos porque, si el América tropieza, va a llegar a las últimas jornadas con altas posibilidades de cerrar como superlíder. Sin embargo, para lograr este objetivo es necesario que supere a los Potros, a León y a Cruz Azul en las últimas fechas.

Ayer, Raúl Rangel dio a conocer en conferencia de prensa que Chivas ya había recuperado a todos sus jugadores. En este contexto, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que Gabriel Milito definió que Luis Romo irá de titular para recibir a Atlante en el Estadio Akron.

Luis Romo sería titular ante Atlante. (Foto: IMAGO7)

“Se los tengo confirmado. A menos que el técnico tome otra decisión, que cambie de parecer, Luis Romo estará de vuelta en el cuadro titular para el partido de este sábado Chivas contra los Potros de Hierro del Atlante. Un jugador todavía muy resistido por muchos de ustedes, de los aficionados de Guadalajara, pero que el técnico lo tiene en un valor muy elevado; para el técnico, para Gabi Milito, Luis Romo es su brazo derecho dentro del campo. Es como su mariscal de campo, es como su quarterback, es el jugador que más le ayuda a resolver situaciones, no solamente futbolísticas sino también de liderazgo. Es un jugador que tiene incluso manga ancha para tomar decisiones en Verde Valle, decisiones importantes a ese nivel, y tiene toda la confianza del cuerpo técnico”, comentó.

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Y agregó: “Romo está para regresar. Romo ya está para jugar, incluso para ser titular en el partido contra el Atlante de los cinco recuperados. Obviamente no todos van a ser titulares. Obvio no todos van a ir a la convocatoria, pero sí se espera que por lo menos los que han tenido más minutos, más participación, entre ellos el capitán del equipo rojiblanco, ya estén de vuelta para el partido contra el Atlante de este sábado”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlante?

El partido entre Chivas y Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos, por Telemundo.

Los números de Luis Romo