Chivas avisó con tiempo a la afición de un problema que tendrá el Estadio Akron para el partido de este sábado.

Chivas se prepara para recibir al Atlante este sábado en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 que podría ser fundamental para sus aspiraciones. Y es que el Guadalajara se encuentra a muy poca distancia de los primeros lugares de la Tabla General, por lo que una nueva victoria le permitiría mantenerse en la pelea por el liderato y llegar con mayor confianza a la recta final del campeonato, cuando cada punto comienza a ser determinante.

Además, las sensaciones dentro del Rebaño Sagrado son mayormente positivas, pues Chivas llega como amplio favorito para quedarse con los tres puntos frente a unos Potros de Hierro que no han conseguido encontrar regularidad durante el torneo. Por si fuera poco, Gabriel Milito podría recuperar a varios futbolistas que estuvieron lesionados durante las últimas semanas, lo que representa una excelente noticia para el entrenador argentino. Así, todo parece estar preparado para que el Guadalajara busque regalarle una nueva alegría a su afición frente a su propia gente.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los aficionados que tienen pensado asistir al encuentro, pues Chivas confirmó que el estacionamiento general del Estadio Akron tendrá capacidad reducida para el partido de este sábado contra Atlante. Una situación que podría complicar considerablemente la llegada de los seguidores rojiblancos, especialmente porque el acceso y la salida del estacionamiento ya suelen generar molestias incluso cuando funciona con su capacidad habitual.

A través de sus redes sociales, el Guadalajara lanzó una advertencia para que los aficionados tomen precauciones antes de trasladarse al estadio. Ante la reducción de espacios disponibles, el club recomendó llegar con suficiente anticipación y compartir automóvil con familiares o amigos para disminuir la cantidad de vehículos. También sugirió utilizar el transporte público, especialmente Mi Macro Periférico, bajando en la estación Estadio Chivas, como una alternativa para evitar las posibles complicaciones de estacionamiento y facilitar el acceso al inmueble.

Como era de esperarse, el anuncio no fue bien recibido por una parte de la afición rojiblanca, que cuestionó la logística del estacionamiento y advirtió que la reducción de capacidad podría empeorar los problemas habituales. Algunos seguidores señalaron que, incluso en condiciones normales, entrar y salir del Estadio Akron puede convertirse en una experiencia complicada. Además, expresaron dudas sobre la recomendación de utilizar transporte público, pues temen que la cantidad de unidades disponibles sea insuficiente si aumenta considerablemente la demanda después del partido.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas contra el Atlante en el Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Atlante se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como parte de la Jornada 15 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse mediante Amazon Prime Video, plataforma encargada de transmitir los partidos del Guadalajara como local. Para los aficionados que asistirán al inmueble, lo más recomendable será planear su traslado con anticipación y considerar las alternativas de transporte anunciadas por el club, especialmente ante la capacidad limitada del estacionamiento.