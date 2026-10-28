El Guadalajara ha tenido una pésima experiencia reciente con las lesiones, por lo que la próxima Fecha FIFA podría encender las alarmas en el redil.

Chivas por fin cuenta con plantel completo de cara a la recta final del Apertura 2026 después de que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, confirmara que este miércoles todos los futbolistas que estaban lesionados entrenaron con normalidad, aunque no todos estarán disponibles contra Atlante.

Después de muchas semanas con algún futbolista lesionado, el Guadalajara por fin aspira a tener plantel completo; sin embargo, habría un factor que podría jugarle en contra de cara a la Liguilla y nuevamente sería a costa de la Selección Mexicana.

Hay que recordar que al término de la jornada 16, Rafael Márquez concentrará con el combinado nacional para debutar en la Nations League contra Jamaica, por lo que podría recurrir nuevamente al chiverío como base del Tricolor, lo que ocasionará que la carga de trabajo se incremente en algunos futbolistas.

Hay que recordar que desde hace varios años, el Rebaño ha priorizado los intereses de la Selección sobre los del conjunto rojiblanco, por lo que cedió a sus jugadores por el Mundial o en la pasada convocatoria, Luis Romo regresó lesionado y aún no ha podido reaparecer, por lo que la preocupación invade la Perla de Occidente.

¿Quiénes fueron los convocados de Chivas en la anterior Fecha FIFA?

El Guadalajara fue la base del Tricolor durante la primera convocatoria de Rafael Márquez, en donde decidió llamar a varios jugadores del Rebaño usándolos de forma desmesurada y en donde algunos apuntarían a repetir el llamado para el arranque de las competencias oficiales con el Káiser al mando.