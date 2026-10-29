Chivas volverá a la actividad este sábado 31 de octubre, cuando reciba al Atlante en el Estadio Akron por la Jornada 15 del Apertura 2026. El Guadalajara llega como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, especialmente por la diferencia de rendimiento que ambos equipos han mostrado durante el campeonato. Sin embargo, Gabriel Milito sabe que no puede confiarse, pues una victoria sería fundamental para mantener al Rebaño Sagrado en la pelea por los primeros lugares de la Tabla General y llegar con mayor confianza a la recta final del torneo.

Pero más allá del resultado, la mejor noticia para el Guadalajara podría ser la recuperación de varios futbolistas que han estado lesionados durante las últimas semanas. De acuerdo con distintos reportes, Chivas estaría muy cerca de volver a contar con su plantel completo, por lo que algunos jugadores podrían reaparecer frente a los Potros de Hierro. Esto le permitiría a Gabriel Milito recuperar piezas fundamentales de su esquema y preparar una alineación todavía más competitiva, aunque también tendría que tomar decisiones complicadas para elegir a sus titulares.

Gabriel Milito recupera a Luis Romo contra Atlante.

En caso de que todos los lesionados reciban el alta y estén disponibles, el cambio más probable sería el regreso de Luis Romo a la titularidad. El capitán rojiblanco ya trabaja al parejo de sus compañeros y su capacidad para organizar los ataques desde la defensa lo convierte en una pieza fundamental para Milito. Su vuelta provocaría que Luis Rey regresara a la banca y Diego Campillo se recorriera a la posición de stopper por izquierda, recuperando una distribución defensiva más cercana a la que el entrenador argentino utilizaba antes de las lesiones.

Sin embargo, esa podría no ser la única modificación en la línea defensiva, pues José Castillo también se encuentra en la etapa final de su recuperación. Aunque parece menos probable, el exfutbolista de Pachuca podría recuperar su lugar como stopper por izquierda, lo que obligaría a Gabriel Milito a mandar a Diego Campillo a la banca a pesar de sus buenas actuaciones recientes. No obstante, considerando el tiempo que Castillo ha permanecido fuera de las canchas, lo más lógico sería que el cuerpo técnico lo reincorporara poco a poco, evitando exigirle demasiado antes de que recupere su mejor ritmo de competición.

Por otro lado, la recuperación de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda también podría provocar movimientos importantes en otras zonas del campo. Si ambos futbolistas están completamente disponibles, Fernando González y Ricardo Marín serían dos de los jugadores que podrían perder su lugar en el once inicial, dependiendo de las decisiones de Gabriel Milito. Aunque el Oso y el 4K han recibido oportunidades durante las últimas jornadas, el regreso de Gutiérrez y Sepúlveda aumentaría considerablemente la competencia interna, dándole al entrenador más alternativas para ajustar su equipo de acuerdo con las necesidades de cada partido.

Gabriel Milito necesita recuperar el mejor nivel de todos sus jugadores para Liguilla

Independientemente de los cambios que decida realizar contra Atlante, lo más importante para Gabriel Milito será recuperar el mejor nivel físico y futbolístico de sus jugadores antes de la Liguilla. Después de tantas semanas con ausencias importantes, el entrenador argentino necesita que sus futbolistas vuelvan a encontrar ritmo de competición y recuperen la confianza dentro de la cancha. Por eso, no sería extraño que durante los próximos encuentros comience a realizar más modificaciones en sus alineaciones y sustituciones, especialmente para darle minutos a quienes vienen saliendo de lesiones y conseguir que el Guadalajara llegue en las mejores condiciones posibles a la fase final del Apertura 2026.