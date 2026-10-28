Si hay un problema que ha complicado a Chivas durante todo el Apertura 2026, sin duda son las constantes lesiones dentro del plantel. Gabriel Milito ha tenido que afrontar bajas de futbolistas que se han perdido semanas e incluso meses enteros de actividad, obligándolo a modificar su estrategia y encontrar soluciones para reemplazar cualidades fundamentales en su estilo de juego. Sin embargo, el Guadalajara finalmente comienza a recuperar a sus jugadores más importantes, y una de las noticias más esperadas acaba de llegar para el entrenador argentino.

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Luis Romo ya se encuentra completamente recuperado y trabaja al parejo de sus compañeros, después de superar los problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas. Esta noticia representa un enorme alivio para el Rebaño Sagrado, especialmente porque se trata del capitán del equipo y de uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de Gabriel Milito.

Lo mejor es que su regreso podría darse antes de lo esperado, pues Bernal señaló que Romo tiene grandes posibilidades de aparecer en la convocatoria para enfrentar al Atlante este sábado en el Estadio Akron. Incluso existe la posibilidad de que el capitán vuelva directamente al once titular, aunque esa decisión dependerá de Gabriel Milito y de cómo lo observe durante los últimos entrenamientos de la semana. Después de tantas ausencias, recuperar a un futbolista de su jerarquía sería una excelente noticia para el Guadalajara.

Y es que Luis Romo no solamente destaca por su capacidad defensiva, sino también por la manera en la que organiza el juego desde atrás. Jesús Bernal explicó que el capitán le da “otra dimensión” al funcionamiento del equipo, pues actúa prácticamente como un “mariscal de campo” que dirige los ataques desde la línea defensiva. Su visión de juego, distribución del balón y capacidad para encontrar compañeros entre líneas son cualidades que Chivas ha extrañado durante su ausencia, especialmente en partidos donde ha tenido dificultades para generar oportunidades claras.

Por supuesto, su recuperación también provocaría algunos movimientos importantes en la alineación rojiblanca. Todo apunta a que Luis Gabriel Rey sería el principal sacrificado con el regreso de Romo, pues el joven defensor ha ocupado su lugar durante las últimas jornadas y podría volver a la banca. Aunque Rey ha sumado experiencia importante, la jerarquía y las características del capitán lo convierten en una de las primeras opciones para Gabriel Milito, especialmente ahora que la Liguilla está cada vez más cerca.

José Castillo también estaría próximo a regresar y pondría en aprietos a Gabriel Milito

La recuperación de Luis Romo no sería la única buena noticia para el Guadalajara, pues José Castillo también se encuentra en la última etapa de su rehabilitación y podría volver a estar disponible próximamente. Sin embargo, esto provocaría un auténtico problema de los buenos para Gabriel Milito, ya que, aunque todo apunta a que Luis Rey perdería su lugar con el regreso del capitán, la vuelta de Castillo abriría una competencia directa con Diego Campillo. Este último ha tenido actuaciones destacadas en los partidos recientes, por lo que el entrenador argentino tendría que tomar una decisión complicada: mantener al futbolista que viene mostrando un buen nivel o devolverle la titularidad a Castillo, uno de sus defensores de mayor confianza. En cualquiera de los dos escenarios, Chivas terminaría dejando en la banca a un jugador de enorme calidad.