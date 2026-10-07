Chivas se prepara para enfrentar a Atlas por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. La gran pregunta que surge es quién reemplaza a Luis Romo.

Luis Romo terminó lesionado en la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en plena Fecha FIFA. La gran pregunta es quién va a reemplazar al capitán de Chivas ante Atlas en el Clásico Tapatío. Para el choque en el Estadio Jalisco, Gabriel Milito cuenta con seis opciones para solucionar sus problemas defensivos.

Es un hecho que el técnico argentino busca que el manejo del balón no solo sea en los metros finales ante la portería rival, sino también desde la portería de Raúl Rangel. Por esta razón, es necesario que todos los jugadores no solo sean inteligentes, sino que además manejen bien la pelota en cualquier sector del campo de juego.

Para el duelo en el Estadio Jalisco contra Atlas, Chivas no podrá contar con Luis Romo. Ante esta situación, Gabriel Milito tiene seis opciones para reemplazar al capitán del Guadalajara en un partido importante en el que el Rebaño Sagrado no puede dejar escapar.

Luis Romo es baja en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

El número uno es, sin duda, José Castillo, quien entiende a la perfección lo que pide el técnico argentino. El número dos es Miguel Gómez, quien le llenó el ojo al estratega como stopper por derecha. Detrás de ellos se encuentra Luis Rey, quien tuvo un gran partido ante América y podría ser alternativa.

Encuesta ¿Quién debe reemplazar a Luis Romo en Atlas vs. Chivas? ¿Quién debe reemplazar a Luis Romo en Atlas vs. Chivas? José Castillo Miguel Gómez Luis Rey Micky Tapias Ángel Chávez Carlos Hernández Otro Ya votaron 243 hinchas

Detrás de ellos tres se encuentra Micky Tapias, quien en el Apertura 2026 aún no suma minutos de juego. Por último, están Ángel Chávez, quien estaba convocado a la Selección Mexicana Sub-23, y Carlos Hernández, de destacado desempeño ante América en Estados Unidos.

Imagen generada con CHATGPT.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.