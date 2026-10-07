Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlas. En medio de este contexto, confirman cuándo Guadalajara podría volver a contar con Luis Romo.

La Selección Mexicana dejó un saldo negativo a Chivas debido a que Luis Romo terminó lesionado frente a Estados Unidos. Mientras se espera saber quién va a reemplazar al capitán del Guadalajara, Alex Ramírez confirmó que al menos son dos semanas sin jugar, pero se podría extender hasta tres. De esta manera, está descartado para el juego contra Atlas.

Es un hecho que Romo es una pieza importante en el once de Gabriel Milito ya que bajos sus pies el Rebaño Sagrado consiguió tener una salida limpia no solo como líbero, sino que también como stopper.

Luis Romo fue titular en la derrota de México ante Estados Unidos por 3-0 y encendió las alarmas luego de haber salido lesionado en el primer tiempo, motivo por el que causó baja. Tras conocerse la noticia, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que al menos son dos semanas de ausencia, pero que podrían extenderse a tres.

Luis Romo sería baja durante dos semanas en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La lesión muscular y lo que hoy daba a conocer la gente de Selección Mexicana de fútbol es que dejaba la concentración y ya estará con el equipo reportando mañana para ponerse a las órdenes. Hicieron estudios, tenemos entendido que viene con los estudios para que ya el club, después de haber confirmado su lesión muscular”, comentó el insider del Guadalajara.

Y agregó: “La gravedad de la misma, de acuerdo a los estudios y lo que estos dictaron para que definan ellos el paso a seguir, los protocolos, los trabajos y cuántas semanas va a estar fuera. Mínimo este partido y el que viene apúntelo de que no va a estar. Ojalá que no haya sido algo más allá de un simple tironcito, que no haya rotura fibrilar porque entonces sí estaremos hablando que se va a aventar sus 22 días“.

De esta manera, Chivas no contaría con Luis Romo para los duelos contra Atlas, Tigres UANL y Necaxa. Sin embargo, no sería extraño que Gabriel Milito no quiera correr riesgo y no lo utilice ante Rayados de Monterrey en el reencuentro de Matías Almeyda con el Guadalajara.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.