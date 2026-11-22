Chivas volverá a tener acción por el Apertura 2026 cuando enfrente a Cruz Azul en un partido en el que, si gana, cerrará la fase regular como superlíder de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el mercado de pases toca nuevamente la puerta de Chivas debido a los rumores sobre las salidas de Santiago Sandoval, Cade Cowell, Bryan González y Luis Romo.

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¿Cómo se encuentra Chivas de momento en la Liguilla?

Luego de la derrota de América ante Tigres, el panorama quedó abierto debido a que dejó al equipo de Gabriel Milito a una victoria de cerrar como líder de la fase regular. Sin embargo, de momento el Guadalajara se ubica en la tercera posición con 30 puntos y 11 goles a favor, por lo que su rival de momento es Rayados de Monterrey debido a que es sexto.

¿Llegaron ofertas por Bryan González y Santiago Sandoval?

En las últimas horas surgió la versión de que Olympiacos de Grecia habría enviado ofertas por Santiago Sandoval y Bryan González. En medio de la gran incertidumbre que surgía ante esta noticia, César Huerta, insider rojiblanco, puso paños fríos y señaló que al Guadalajara no llegó ningún tipo de propuesta.

"Contacté a la persona adecuada al interior del equipo para preguntarle y me dijese: 'No', tal cual. Eso es todo. Tomémoslo con calma, no encendamos las alarmas (...) En este caso ni siquiera oferta y el origen del rumor lo dice: no hay ninguna oferta", explicó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

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No llegaron ofertas por Sandoval y Cotorro.

Por otro lado, César Huerta afirmó que Chivas sabe muy bien del interés que existe por Santiago Sandoval. "Guadalajara estaba enterado ya de que Santiago Sandoval forma parte de listas de seguimiento de varios clubes en Europa, no uno ni dos. Tiene un chingo de calidad, porque llama la atención, porque tiene muy buena edad y en situación de que embarnezca un poquito seguramente es un futbolista de grandes vuelos en Europa. Esto no significa que todos estos clubes lo pretendan o que todos ellos vayan a buscar contratarlo o que vayan a presentar una oferta por él. Solo significa que está en lista de seguimiento y tan tan", comentó.

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¿Luis Romo se va de Chivas para jugar en Cruz Azul?

La semana pasada surgió la versión de que Cruz Azul enviaría una oferta a Chivas para volver a contar con los servicios de Luis Romo. Con el correr de las horas, la misma fue perdiendo fuerza, ya que es imposible que una pieza clave de Gabriel Milito salga del equipo a reforzar a un rival directo al título.

Por si faltara algo más, el representante del capitán del Guadalajara rompió el silencio y dejó en claro que se queda en el equipo de la Perla Tapatía. Según lo informado por Gerardo González, periodista de Vamos Azul, el agente admitió desconocer cualquier tipo de contacto o acercamiento con el conjunto de la Noria. A su vez, señaló que Romo se encuentra feliz en el Guadalajara.

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¿New York Red Bulls ficha a Cade Cowell?

La novela de Cade Cowell no llega a su fin debido a que pasan los días y no se termina de confirmar si New York Red Bulls hará uso de la opción de compra. A su vez, en las últimas horas José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que el Vaquero tendría que volver a Guadalajara porque la franquicia de la MLS no pagaría lo estipulado en dicha cláusula.

Cade Cowell tendría que regresar a Chivas.

Photo: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

"Resulta que hay un jugador que es propiedad del Guadalajara y que al parecer no entra en planes del equipo de cara al próximo torneo, siempre y cuando Gaby Milito vaya a continuar el próximo semestre del 2027 (...) Cade Cowell, resulta que en la Gran Manzana todo parece indicar que no entrará en planes y que no están dispuestos a pagar 5 millones de dólares que es lo que vale la ficha de Cade Cowell”, explicó en Futbol con Cerebro.

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Y agregó: “Tiene el equipo de New York Red Bull la posibilidad de ir a comprarlo, tiene la primera opción de compra. Ellos consideran que al menos al parecer, no están dispuestos. Cowell tiene mercado en Estados Unidos y también en México y hay un equipo que al parecer, sí está dispuesto a entrarle con 6 millones de dólares por Cade Cowell y es Matías Almeyda, técnico de Rayados que al parecer dice: 'me interesa'”.