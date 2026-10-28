Armando González sigue brillando en Grecia, incluso a pesar de no haber sido convocado a su más reciente partido.

La situación de Armando González en el Olympiacos parece mejorar poco a poco, pues el canterano de Chivas comienza a recibir más oportunidades después de un inicio complicado en el fútbol griego. Luego de convertirse en el héroe de su equipo al marcar el gol de la victoria contra Sparta Praga en la Europa League, la Hormiga recibió la confianza para ser titular en la Superliga de Grecia. Aunque no consiguió anotar, participó activamente en la goleada de 5-0 sobre Kalamata, dejando buenas sensaciones por su aporte al funcionamiento colectivo.

Este buen momento podría indicar que Armando González está escalando posiciones en la jerarquía de delanteros del Olympiacos, algo que también ayudaría a explicar su ausencia en la convocatoria para el partido de Copa de este miércoles contra Marko, equipo de la segunda división. Sin embargo, aunque Imanol Alguacil decidió no incluirlo entre los futbolistas disponibles, la Hormiga no quiso perderse el encuentro y asistió al estadio para apoyar a sus compañeros desde las gradas, prácticamente como un aficionado más.

Lo más llamativo es que, a pesar de que Olympiacos jugó como visitante, varios aficionados aprovecharon para acercarse al delantero mexicano y pedirle fotografías y autógrafos. Entre ellos incluso había seguidores mexicanos que llevaron sus playeras de Chivas para encontrarse con el exrojiblanco. Lejos de mostrarse incómodo, González aprovechó la oportunidad para convivir con ellos y respondió con la sonrisa y sencillez que lo han caracterizado desde su etapa en el Guadalajara.

Este no es el primer gesto que demuestra la buena relación que Armando está construyendo con los seguidores del conjunto griego. Hace apenas unos días se volvió viral otro encuentro con aficionados del Olympiacos, en el que llamó especialmente la atención el esfuerzo que hacían por llamarlo “Hormiga” en español, en lugar de utilizar una traducción al griego. Un detalle que refleja el cariño que comienza a ganarse el delantero y la intención de los seguidores de hacerlo sentir como en casa, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Guadalajara.

Encuesta ¿Armando González debe ser titular en el próximo partido aunque no metió gol? ¿Armando González debe ser titular en el próximo partido aunque no metió gol? Sí, colaboró en la goleada a pesar de no anotar No, si no anota debe ir a la banca Ya votaron 2 hinchas

Ahora, la gran incógnita será cómo evolucionará su participación dentro del equipo de Imanol Alguacil. Aunque González no consiguió marcar en su más reciente aparición en la Superliga, su actuación dejó argumentos para seguir recibiendo oportunidades como titular, especialmente por la mejoría que mostró el funcionamiento ofensivo del Olympiacos con él en la cancha. Por eso, no sería extraño que la Hormiga vuelva a aparecer en el once inicial durante el próximo compromiso de Liga, aunque la decisión dependerá completamente del entrenador.

¿Cuándo vuelven a jugar Armando González y el Olympiacos?

El próximo compromiso del Olympiacos será el sábado 31 de octubre de 2026, cuando enfrente al AE Kifisia FC en una nueva jornada de la Superliga de Grecia. El encuentro está programado para comenzar a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y representará una nueva oportunidad para que Armando González siga ganándose la confianza de Imanol Alguacil y busque aumentar su cuota goleadora en el fútbol europeo.