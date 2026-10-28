A tres jornadas de que finalice la fase regular, analizamos los argumentos que perfilan al Guadalajara de Gabriel Milito como candidato a la 13.

A la fase regular del Apertura 2026 le restan tres jornadas, la Liguilla está a la vuelta de la esquina y la pregunta que surge es si Chivas puede alcanzar la 13. En los últimos partidos, el Rebaño Sagrado mostró el carácter necesario para ir en busca de un empate, así como para quedarse con tres puntos clave como sucedió ante Rayados de Monterrey.

Sin embargo, el interrogante no se responde ahí, ya que el Rebaño Sagrado debe demostrar regularidad no solo en el juego, sino también en el marcador, sin importar que enfrente estén Atlante, León y Cruz Azul. En los próximos tres partidos, el equipo de Gabriel Milito terminará de demostrar por qué es un serio candidato al título.

Chivas demostró tener hambre de gloria en este Apertura 2026

A lo largo de este semestre, el Guadalajara de Gabriel Milito no mostró el mismo brillo con el que deslumbró desde el Clásico Nacional del Apertura 2025 en adelante. Por un lado, porque hay rivales que se cierran mucho en el fondo; por el otro, porque hay otros que tienen argumentos para hacer daño con poco, como Toluca.

De todas maneras, en este torneo estas Chivas dejaron a la vista que saben sufrir ante rivales de buen momento, como frente a Rayados y Atlas, y que aprenden de sus tropiezos, además de sumar triunfos como la victoria por 2-0 frente al América en Estados Unidos. Es decir, este Rebaño Sagrado es un equipo que tiene calidad en sus futbolistas, que genera peligro y que entiende que, de ser necesario, no va a tener problemas en defender, como se vio en el Gigante de Acero.

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Por otro lado, es un hecho que al Guadalajara de Gabriel Milito le falta un nueve goleador y que no contará con él como sucedió en el Apertura 2025 y en el Clausura 2026. Es claro que existe una dependencia del Piojo, ya que Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández no terminan de destaparse.

León y Cruz Azul, las últimas 2 pruebas de Chivas en el Apertura 2026

En noviembre, Chivas tendrá las últimas dos pruebas de fuego en las que terminará de demostrar si es un serio candidato al título. El domingo 8 de noviembre chocará ante un León que es sexto en la general, que viene de igualar ante Toluca y que superó por 2-0 a Tigres; mientras que el 22 recibirá a un Cruz Azul que es segundo, que es el último campeón de la Liga MX y al que Gabriel Milito nunca le ha podido ganar.

Encuesta ¿Cómo crees que le va a ir a Chivas ante León y Cruz Azul? ¿Cómo crees que le va a ir a Chivas ante León y Cruz Azul? Vence a ambos Empata con los dos Pierde con ambos Supera a Cruz Azul y pierde con León Supera a León y pierde con Cruz Azul Ya votaron 2 hinchas

El Guadalajara de Milito hoy es candidato al título, pero tiene que refrendar, ante rivales de peso, ese estatus. La Fiera y la Máquina van a llegar en el momento correcto para ilusionar a una afición que hace casi 10 años espera por la 13.