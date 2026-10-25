Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y las Potras por la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil volverá a tener acción cuando enfrente a Atlante por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y GRATIS el duelo de las Chingonas.

El equipo de Antonio Contreras enderezó su paso, ya que no pierde desde la jornada siete a manos de Rayadas de Monterrey. El pasado martes 21 de octubre goleó a Necaxa por 7-0 y terminó por clasificarse a los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol nacional.

Mañana enfrentará a un Atlante que viene de caer por 2-0 ante León y que ya se encuentra eliminado de la Fiesta Grande del balompié mexicano. Por esta razón, el técnico rojiblanco tendrá la oportunidad de probar sistemas y darle lugar a jugadoras que necesitan minutos.

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlante vs. Chivas Femenil?

El choque entre Guadalajara y las Potras se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en la Cancha 1 del CAR. El duelo está pactado para que inicie a las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el Atlante vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Atlante y Chivas Femenil se podrá seguir en vivo y en directo por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Liga MX Femenil. Por otro lado, todo lo que suceda con el Guadalajara te lo haremos saber por Rebaño Pasión.