Chivas Femenil también tuvo actividad la noche de este martes y, al igual que el equipo varonil, consiguió una victoria ante Necaxa, aunque lo hizo de una manera mucho más contundente. El Guadalajara goleó 7-0 a las Centellas, un resultado que no solo le permitió sumar tres puntos y mejorar muchísimo su diferencia de goles, sino también asegurar su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026, confirmando el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Antonio Contreras.

Con este resultado, el Rebaño Sagrado confirmó su presencia en la fase final del campeonato y consiguió clasificarse a su decimotercera Liguilla consecutiva. Las rojiblancas llegaron a 24 puntos en el Grupo B de la Liga MX Femenil y se mantienen en el segundo lugar del sector, aunque todavía conservan posibilidades matemáticas de pelear por el liderato en la recta final de la fase regular.

La goleada también confirmó el gran momento que vive el conjunto tapatío desde la reanudación del torneo, pues sumó su cuarta victoria consecutiva y volvió a demostrar su capacidad para resolver los partidos con autoridad. Una de las claves fue el gol tempranero de Gabriela Valenzuela, que permitió a las rojiblancas tomar el control del encuentro y manejar el ritmo durante el resto del compromiso, sin renunciar a buscar más anotaciones.

Entre las futbolistas más destacadas estuvieron Denise Castro, quien marcó y tuvo una participación importante en la generación ofensiva desde la media punta, además de los dobletes de Carolina Jaramillo y Yashira ‘Boyi’ Iturbide. A esto se sumó un nuevo partido sin recibir goles y la posibilidad de distribuir minutos entre distintas integrantes del plantel. Chivas Femenil mostró contundencia, solidez defensiva y profundidad en su plantilla, tres aspectos que ilusionan a su afición de cara a la Liguilla.

Con los tres puntos, el Guadalajara todavía no logra alcanzar al América, líder del Grupo B, pero sí amplió su ventaja sobre el Atlético de San Luis, que ocupa el tercer puesto del sector. Además, gracias a su diferencia de goles, las rojiblancas superaron al FC Juárez en la clasificación general y se colocaron en el cuarto lugar de la tabla, únicamente por detrás de Monterrey, Tigres y América, por lo que el resultado fortalece la posición del Rebaño Sagrado de cara al cierre de la fase regular.

Aficionados presentes en la doble cartelera hicieron la comparación entre Chivas Femenil y la varonil

La diferencia entre las actuaciones de ambos equipos no pasó desapercibida entre los aficionados que acudieron al Estadio Akron para disfrutar de la doble cartelera. Mientras Chivas Femenil dominó de principio a fin y mantuvo la intensidad hasta conseguir una goleada por 7-0, el conjunto varonil sufrió para superar a Necaxa y terminó defendiendo su ventaja hasta el silbatazo final. La contundencia y el compromiso de las rojiblancas contrastaron con las dudas que dejó el equipo de Gabriel Milito, por lo que algunos seguidores compararon el rendimiento de ambos planteles y pidieron que el Guadalajara varonil muestre una actitud y un funcionamiento similares a los de sus compañeras.