El cierre de torneo regular está muy cerca para Chivas Femenil, y presumieron la racha positiva en la que están.

Chivas Femenil ha vivido un torneo de muchos altibajos en este Apertura 2026. El equipo de Antonio Contreras ha tenido rachas realmente positivas, como las goleadas ante Querétaro, Puebla y Atlético de San Luis, pero también atravesó momentos complicados en los que fue cuestionado, especialmente después de las derrotas frente a Pumas y Monterrey.

Sin embargo, las rojiblancas encontraron nuevamente el camino y llegaron a la pausa por la Fecha FIFA con tres victorias consecutivas ante Tijuana, Cruz Azul y Juárez, todas ellas sin recibir gol. Esta racha no solamente les permitió recuperar confianza, sino que también las impulsó en la Tabla General y las dejó en una posición muy favorable de cara al cierre de la fase regular.

El buen momento del Guadalajara incluso se refleja en su posición dentro de la competencia. Chivas Femenil marcha en solitario en el segundo lugar del Grupo B con 21 puntos, a cuatro unidades del liderato y con dos de ventaja sobre Atlético de San Luis, su más cercano perseguidor. Además, las tapatías se encuentran dentro del top 5 de la Tabla General, apenas un punto por debajo de Toluca, que ocupa el cuarto puesto.

Después de haber sufrido tres tropiezos en cuatro partidos, el Rebaño Sagrado reaccionó justo cuando más lo necesitaba. Las tres victorias consecutivas dejaron prácticamente encaminada su clasificación a la Liguilla y permitieron que el equipo llegara al parón de selecciones con una sensación completamente distinta, respaldado por su contundencia y, sobre todo, por una defensa que volvió a mostrar mucha solidez.

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Cuando regrese la actividad de la Liga Femenil, el próximo 20 de octubre frente a Necaxa en el Estadio Akron, Chivas podría quedar virtualmente clasificado a la Liguilla en caso de que Atlas no consiga ganar su partido pendiente contra León. Por lo tanto, habrá que estar muy al pendiente de los siguientes resultados en la Liga Femenil, además por supuesto de hacer lo propio en la cancha para no depender de resultados ajenos.

Chivas Femenil tiene dos partidos que en el papel son sencillos, pero luego enfrentará dos grandes retos

El calendario parece darle a Chivas Femenil una oportunidad perfecta para mantener el buen momento, ya que sus próximos dos compromisos serán contra Necaxa y Atlante, equipos que actualmente ocupan el último y penúltimo lugar de los Grupos B y A, respectivamente. Sin embargo, después llegarán dos pruebas mucho más exigentes: las Tapatías tendrán que visitar al Toluca y posteriormente recibir al América, dos equipos que se encuentran en la parte alta de sus respectivos grupos. Ahí será cuando el Guadalajara tenga que demostrar realmente para qué está en este Apertura 2026 y si está listo para competir por todo en la Liguilla.