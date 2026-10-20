El Guadalajara recibe a los Hidrocálidos con la presión al máximo por hilvanar cuatro partidos sin poder ganar dentro de la Liga MX.

Chivas está entrando a la recta final de la fase regular del Apertura 2026 con la presión a tope debido a la racha de cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en el torneo de la Liga MX, por lo que la escuadra encabezada por Gabriel Milito se empleará al fondo para romper esa tendencia que lo ha comenzado a rezagar en la tabla de posiciones.

El Guadalajara recibe al Necaxa en la cancha del Estadio Akron, en donde los tapatíos lucen como amplios favoritos en el papel debido a que los hidrocálidos se encuentran en la parta baja del ranking del futbol mexicano, en donde solamente nueve puntos tras 12 partidos.

CHIVAS VS. NECAXA: EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO

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