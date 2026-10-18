El exdelantero del Guadalajara sorprendió a propios y extraños al hablar de su salida del Rebaño, en donde admitió su responsabilidad.

Alan Pulido reapareció ante las cámaras después de varios meses de ausencias al participar en un evento de las Leyendas de Guadalajara, en donde atendió a los medios de comunicación y se sinceró sobre su salida de Chivas, en donde pasó varios meses trabajando por separado del primer equipo.

El exdelantero del Guadalajara no tuvo una segunda etapa como esperaba, en donde no pudo tener los minutos esperados y fue perdiendo protagonismo dentro de la institución; sin embargo, el atacante admitió que no esperaba que su salida del Rebaño se diera de la forma en que se suscitó, además de que reiteró su amor por el club, pero sabe que quedó a deber.

“Simplemente me dijeron que no entraba en planes y se acepta con la humildad, no pasa ningún problema (…) Nunca te lo imaginas y más porque amo a Chivas, para mí Chivas es lo más grande, pero también se entiende que hay momentos de los jugadores y de repente, a lo mejor no di lo que esperaba la gente, la afición, el club pero es parte de los jugadores. Todo tranquilo, contento, porque le pude dar muchas alegrías a esta afición y ellos me brindaron mucho amor y estoy muy tranquilo”, declaró al término del evento.

¿Por qué se dio la salida de Alan Pulido de Chivas?

Aunque ni la directiva ni el cuerpo técnico de Gabriel Milito dieron una postura oficial sobre los factores que provocaron la decisión de no tomar más en cuenta al veterano delantero; sin embargo, versiones destapadas de forma extraoficial por los reporteros de la fuente rojiblanca señalaron conductas poco profesionales de parte del atacante.

Según reportes, Alan Pulido se mantuvo como asiduo visitante a los eventos nocturnos de las Fiestas de Octubre del 2025, conducta que no gustó a Gabriel Milito, quien habría decidido restarle participación hasta borrarlo por completo.

¿Alan Pulido está retirado?

Joel Sánchez reveló que cuando invitó a Alan Pulido a participar en el evento de las Leyendas del Guadalajara, el atacante le dejó en claro que no está retirado, por lo que lo tomó como parte de su pretemporada antes de volver a las canchas de manera profesional.

“Lo primero que me dijo cuando lo llamé: ‘Tibu, yo no estoy retirado’. No te estoy diciendo que estés retirado, pero de aquí te va a salir alguna propuesta. De aquí, del proyecto nuestro hemos reactivado al menos a ocho jugadores: Omar Arellano agarró equipo dos veces con nosotros, el Forest, Kristian Álvarez, Julio Nava que anda por allá en Andorra.

“Hay vigencia estando aquí en el proyecto y fue lo que condicionó Pulido, que nada más venía a esto. Lo tenté porque iba a jugar dos Clásicos y dijo que de pretemporada le vendrían de maravilla”, explicó el exjugador en el programa La de Ocho.