El legendario futbolista del Guadalajara reveló cómo fue la negociación con Puligol para sumarlo a las Leyendas, aunque le hizo una importante aclaración.

Alan Pulido es uno de los futbolistas más importantes de Chivas en los años recientes debido a todos los títulos que consiguió con el Rebaño durante su primera etapa; sin embargo, su legado quedó manchado por la polémica forma en la que salió del Rebaño en medio de la polémica.

Tras terminar su contrato con el Guadalajara en el mes de abril, Puligol ha estado activo en redes sociales demostrando aspectos personales y sus hobbys como jugar golf, por lo que muchas personas dieron por hecho de que se habría retirado; sin embargo, Joel Sánchez confirmó que el delantero le advirtió que no ha terminado su carrera como futbolista profesional.

“Lo primero que me dijo cuando lo llamé: ‘Tibu, yo no estoy retirado’. No te estoy diciendo que estés retirado, pero de aquí te va a salir alguna propuesta. De aquí, del proyecto nuestro hemos reactivado al menos a ocho jugadores: Omar Arellano agarró equipo dos veces con nosotros, el Forest, Kristian Álvarez, Julio Nava que anda por allá en Andorra.

“Hay vigencia estando aquí en el proyecto y fue lo que condicionó Pulido, que nada más venía a esto. Lo tenté porque iba a jugar dos Clásicos y dijo que de pretemporada le vendrían de maravilla”, explicó el exjugador en el programa La de Ocho.

Alan Pulido participará con las Leyendas de Guadalajara en un triangular

Este sábado 17 de octubre, las Leyendas del Guadalajara sostendrán un Triangular contra equipos de exjugadores de América y Atlas, en donde inclusive, habrá actividades de convivencias con aficionados en el Estadio de los Charros de Jalisco, evento en el que participará Alan Pulido tras ser convencido por Joel Sánchez.

¿Por qué salió Alan Pulido de Chivas?

El delantero llegó para el Clausura 2025 con la consigna de ser la respuesta goleadora que necesitaba el Rebaño; sin embargo, su rendimiento dejó mucho que desear, por lo que no pudo consolidarse con Óscar García Junyent, Gerardo Espinoza ni con Gabriel Milito.

Sin embargo, el entrenador argentino fue el encargado de separarlo del plantel debido a que el delantero habría protagonizado diversas salidas nocturnas, situación que no gustó en Milito, por lo que prefirió hacerlo a un lado.

Lo polémico fue que Alan Pulido no aceptó la situación y apostó por quedarse a cumplir su contrato así fuera entrenando por separado, plan que llevó a cabo durante varios meses, pero terminó accediendo a negociar su finiquito para liberar su carta.